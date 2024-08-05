Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği 15 isimle yollar ayrıldı

Sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor'da, kadro yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği oyuncularla bir bir yollarını ayırıyor.

Bordo mavili takım, bazı futbolcuları daha fazla süre alarak gelişim sağlamaları için farklı takımlara kiralık olarak gönderirken, bazı isimler ile yollarını ayırdı.

TRT Spor'un derlediği habere göre Karadeniz ekibinde Macaristan’ın Szeged şehrindeki kampa katılan Murat Cem Akpınar, Veysel Sönmezsoy, Zekeriya Berk Bulut, Kerem Şen ve Göktan Gürbüz ile devam edilmedi.

Genç kaleci Hakan Aydın bir yıllığına Beykoz İshaklı Spor'a kiralandı. Bir diğer genç kaleci Kağan Moradaoğlu ise bonservisiyle Erzurumspor'a transfer oldu.

Yunus Emre Köse 52 Orduspor’a, Emirhan Zaman 1461 Trabzon’a, Kadir Bakırtaş Karşıyaka'ya, Hakan Yeşil Pendikspor’a bonservisleriyle takımdan ayrılan isimler. Veysel Sönmezsoy ve Zekeriya Berk Bulut bir yıllığına Sebat Gençlik Spor'a kiralandı.

Murat Cem Akpınar Sakaryaspor’a, Batuhan Kör Vanspor’a, Kerem Baykuş ise GMG Kastamonuspor'a bonservisleriyle transfer oldular.

Kerem Şen bir yıllığına İstanbulspor'a kiralanırken, Emir Uzun bir yıllığına Beykoz İshaklı Spor'a kiralandı. Ognjen Bakic ise hiç süre almadan HNK Sibenik’in yolunu tuttu.

Trabzonspor’un sözleşmesini feshettiği Montasser Lahtimi’nin ise takım arayışları devam ediyor.