Türk Bankası Sponsorluğunda Bankacılık Eğitimi Gerçekleştirildi

Baş döndüren bir hızla dijitale evrilen dünyada bankacılık da bu dönüşümden payını büyük oranda alan ve dönüşümü en hızlı uygulayan sektörlerden biri olarak gösteriliyor. 121 yıl önce Kıbrıs’ta doğup, şu anda Türkiye, İngiltere ve KKTC’de faaliyet gösteren TurkishBank Group, hızla sürdürdüğü dijital dönüşüm yolculuğunda birçok projeyi eş zamanlı yürütürken, ana vizyon noktalarından biri olarak benimsediği “ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlama” hususunda da çabalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin öncü Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) firmalarından Robusta Cognitive Automation tarafından Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği’nin (KKBB) ev sahipliğinde düzenlenen “Bankacılık Sektöründe RPA Kullanım Alanları” konulu tanıtım etkinliği, TurkishBank Group ve T-Gate sponsorluğunda geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Birlik üyesi banka yetkililerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen tanıtım etkinliğinde, açılış konuşmaları, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, TurkishBank Group Yönetici Direktörü Erhan Raif ve TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan tarafından yapıldı.

Olgun Önal, açılış konuşmasında bankacılık sektöründe teknoloji ve dijital dönüşümün etkilerine vurgu yaparken, Erhan Raif, teknolojinin sınır ve ambargo tanımadığına dikkat çekerek, ülkemizin bir yazılım üssüne dönüşmesi ve genç girişimcilerimizin yurt dışına açılabilmesine TurkishBank Group’un vermekte olduğu özel öneme vurgu yaptı. Raif, Grubun faaliyet gösterdiği Türkiye’de geçtiğimiz yıl hizmete giren, İngiltere ve KKTC’de ise yakın zamanda kapılarını açacak olan T-Gate teknoloji merkezlerinin, ülkemizin genç girişimcilerinin yurt dışına açılımlarına öncülük edeceğini sözlerine ekledi. Mustafa Kayahan, ülkemizde robotik süreç otomasyonunu kullanmaya başlayan ilk kurum olan TürkBankası’nın, bu uygulamaya geçiş sürecindeki adaptasyon kolaylığından söz ederek, otomasyondan sağlanan faydaları dile getirdi. Kayahan, teknolojinin, çalışanların işlerini elinden almadığını, kurumların en değerli varlıkları olan insan kaynaklarını rutin işlerden ve statik çalışmaktan kurtardığını, analiz, yorumlama, geliştirme, inovasyon gibi daha stratejik konularda, zeka ve yaratıcılıklarını kullanarak katma değer yaratmalarına vesile olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Robusta Cognitive Automation firması yetkilileri tarafından yapılan tanıtım sunumunda, RPA platformunun, süreç odaklı yaklaşımıyla, kural bazlı süreçlerin otomasyonunu gerçekleştirerek, her ölçekteki kuruma sağladığı hatasızlık, hızlılık ve verimlilik olanakları örnekler verilerek anlatıldı. Sunumda, dijital dönüşümün en önemli katalizörlerinden olan ve kodlama bilgisi gerektirmeyen “robotik süreç otomasyonunun”, her sektörden şirketin dijital dönüşüm yolculuğuna büyük ivme kazandırdığı ifade edildi.

Katılımcıların ilgiye izlediği tanıtım etkinliği, sorular ve yanıtlarla interaktif ortamda gerçekleşen sunumun ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Lha

Bu habere tepkiniz:



14/07/2022 12:02