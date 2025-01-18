Türk Turistin tercihi KKTC

Antalya, hem doğası hem de hizmet çeşitliliği ile Türk turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Özellikle çocuklu aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Kıbrıs, yaz aylarının uzun sürmesi ve uçuş sürelerinin kısa olması nedeniyle popülerliğini koruyor.



İstanbul ve Bodrum da Türk turistlerin sıklıkla tercih ettiği destinasyonlar arasında yer alıyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Sapanca, özellikle hafta sonları için tercih edilen bir rota. Kıbrıs'a olan yoğun ilgi, Lefkoşa'yı en çok uçuş yapılan şehir haline getirdi. Kapadokya, eşsiz manzarasıyla yılın her mevsimi turist çekiyor.

Yunanistan, Gürcistan ve Mısır, Türk turistlerin yurt dışında en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor. Dubai, lüksü ve eğlencesiyle, Sharm El Sheikh ise uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Selanik ve Kavala, yakın mesafede olması ve hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle hafta sonu tatili için tercih ediliyor.