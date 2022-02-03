TurkishBank Group’a Uluslararası İnovasyon Ödülü

Ülkenin en köklü bankası TürkBankası’nın dahil olduğu TurkishBank Group, uluslararası finans dünyasının saygın yayınlarından International Banker dergisi tarafından Batı Avrupa Bankacılık Ödülleri Kategorisi’nde 2021 yılında Türkiye’nin “En İnovatif Banka Grubu” seçildi.

Batı Avrupa kategorisinin çeşitli dallarında ödül alan bankalar arasında Credit Suisse, BNP Paribas, Barclays, ING Group gibi dünyanın önde gelen bankaları yer alıyor.

Türkiye, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs’ta faaliyetlerini sürdüren TurkishBank Group, son yıllarda dünya bankacılığındaki hızlı dönüşüm, müşterilerin değişen bankacılık alışkanlıkları ve teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendiren yenilikçi yaklaşımlarıyla adını duyurmuştu. Açık Yatırım ve T-Gate platformlarının yanı sıra 2021 yılında Vodafone Pay uygulamasına da imza atarak, oldukça hareketli bir yıl geçiren Grup, inovatif çalışmalarının semeresini uluslararası bir ödülle aldı.

Grubun, müşterilerine tek bir noktadan uluslararası sermaye piyasalarına ulaşma imkanı sunduğu Açık Yatırım konsepti oldukça ilgi görüyor. İstanbul’da geçen yıl faaliyete geçen, Londra ve Lefkoşa’da da 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanan T-Gate platformu ise teknoloji girişimcileriyle yatırımcıları biraraya getiriyor. T-Gate, ülkemiz gençlerine uluslararası girişimcilik ekosistemine dahil olma imkanı yaratırken, yatırımcılara da yerel ve uluslararası teknoloji girişimlerine yatırım yapma imkanı sağlayacak.

Grup, bunların yanında 2021 yılında Kuzey Kıbrıs’ta Vodafone ile birlikte hayata geçirdiği Vodafone Pay ile ülkemizin ilk uluslararası ödeme uygulamasını da hizmete sundu.

Yeni nesil bankacılık yaklaşımlarını teknolojyle birleştiren Dijital Dönüşüm Programı’nı 2017 yılından beri yürüten TurkishBank Group, yeni yılda çeşitli yenilikçi projeierini hız kesmeden sürdürecek.

LHA

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03/02/2022 13:31