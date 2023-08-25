Türkiye’de yurt dışı seyahatlerine getirilen kredi kartı taksit yasağı KKTC için kaldırıldı

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan, yurt dışı tatillere yönelik taksit imkanını yasaklayan kararı KKTC için kaldırıldı. 

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25/08/2023

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Türkiye’de yurt dışı seyahatlerine getirilen kredi kartı taksit yasağı KKTC için kaldırıldı

Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından alınan, yurt dışı tatillere yönelik taksit imkanını yasaklayan kararı KKTC için kaldırıldı. 

31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren KKTC'ye ilişkin harcamalarda taksitlendirme süreleri 3 ay olarak devam edecek.

Bu gelişme, KKTC turizmi açısında büyük önem taşıyor.

Alınan karar şöyle:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26’ıncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca havayolları seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31.07.2023 tarihli ve 10631 sayılı Kurul Kararının 31.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KKTC’ne ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir

25/08/2023 14:49
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TAGS: kktc, kredi kartı, taksit
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