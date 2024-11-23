UBP 12’nci Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na katıldı

Ulusal Birlik Partisi 12’nci Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’na katıldı.

Kamboçya’da düzenlenen konferansta Ulusal Birlik Partisi’ni Genel Sekreter Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve Milletvekili Ahmet Savaşan temsil etti.

Konferansta, bölgesel iş birliği ve küresel meseleler ele alınıyor.

Ulusal Birlik Partisi Milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını ve uluslararası platformlardaki varlığını güçlendirme hedefiyle önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.

Ahmet Savaşan: “ICAPP Kapsamında Önemli Temaslarda Bulunduk”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, Kamboçya’da düzenlenen 12. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) çerçevesinde yaptığı temaslarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Savaşan, ICAPP Daimi Komitesi Başkanı ve Kore Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile ICAPP Daimi Komitesi Eş Başkanı ve Özel Raportörü, Pakistan Senato Savunma Komitesi Başkanı Mushahid Hussain Sayed ile bir araya geldiklerini belirtti.