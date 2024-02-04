UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel örgüt başkanlarıyla görüştü

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı , Başbakan Ünal Üstel, partisinin Lefkoşa ilçesine bağlı 48 örgüt başkanıyla bir araya geldi.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan da hazır bulundu.

Üç aşamada gerçekleştirilen ve bölgelerin ihtiyaçları ile atılması gereken adımların değerlendirildiği toplantıda, örgütsel yapının güçlendirilmesi için Lefkoşa İlçe Başkanlığı koordinasyonunda atılacak adımlar ele alındı.

UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada, başta gençler olmak üzere ülke insanının ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda da UBP ile örgütlerinin güçlendirilmesi için gereken adımların kararlılıkla atılmaya devam edileceğini söyledi.