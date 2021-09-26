Ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri açıklandı

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26/09/2021
HK

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Ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri açıklandı

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel,  Sağlık Bakanlığı'na bağlı ücretsiz antijen ve laboratuvar test merkezlerini açıkladı. 

Bakan Üstel'in açıklaması şöyle: 

Yeni eğitim dönemine girdiğimiz bu günlerde antijen testi yapan laboratuvar ve merkezleri de her geçen gün artırmaktayız. 

Okullar için öğrencilerin haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın  herhangi bir günü yaptırabiliceklerini hatırlatmak istiyorum. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. 

26/09/2021 15:38
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TAGS: ÜCRETSİZ ANTİJEN MERKEZLERİ, KKTC
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