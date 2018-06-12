Ulukışla Kavşağında Kaza!

Ulukışla kavşağı yakınlarında bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Nurten Yakut Kalyoncuoğlu yaralandı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 15.00 sıralarında, 32 yaşındaki Nurten Yakut Kalyoncuoğlu yönetimindeki JZ 786 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Ulukışla kavşağına yaklaştığı sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refuj içerisinde takla atıp sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor