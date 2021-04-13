Üstel: Gündemimizde kapanma yok…

Ülkemizde Covid-19 vakalarının artış göstermesi ile birlikte “Kapanma olacak mı” sorusu sürekli gündeme geliyor.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel bu akşam katıldığı bir TV programında bu konuya netlik getirdi ve “Gündemimizde kapanma yok” dedi.

Ülkemizde salgının önünü alabilmek için PCR test sayısında ciddi bir artış yaptıklarını anlatan Ünal Üstel kimsenin endişelenmesine gerek olmadığını söyledi.

Kapanmanın bir çözüm olmayacağının altını çizen bakan Üstel, “1 ay kapandık ve ülke ekonomisi ne hale geldi görüyoruz yerlerde sürünüyor. Esnafın artık oksijene ihtiyacı var, ekonomi çarklarını yavaş yavaş döndürmek için virüsle yaşamayı bilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Katıldığı programda Haber Kıbrıs’ın dün gündeme getirdiği “Temaslılar ve ayakta tedavi görenler için yatak sıkıntısı yaşanıyor” haberine de atıfta bulunan Üstel, bu sorunun ortadan kaldırıldığını ve yeterli sayıda yatak ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

Her şeyin devletten beklenilmemesi gerektiğine vurgu yapan Sağlık Bakanı Ünal Üstel vatandaşların da üzerine düşeni yapması gerektiğini ekledi.

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13/04/2021 21:32