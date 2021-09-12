Üstel: Mobil Aşılama Birimlerini arttırıldı…

Sağlık Bakanı Ünal Üstel KKTC’de genelinde toplam 414 bin 963 Covid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Öte yandan birinci doz aşı yaptıra kişi sayısı 2012 bin 117 iken ikinci dozu tamamlanan kişi sayısı 202 bin 846.

Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

Pandemiyle mücadelede en önemli silahımız kuşkusuz aşı olmaktır. Şu ana kadar Toplam Yapılan Aşı Sayısı: 414 bin 963 adet, 1. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 212 bin 117 adet (%55.53), 2. Doz Uygulanan Kişi Sayısı : 202 bin 846 adet (%53.10) 'dur.

Sağlık Bakanlığı salgınla mücadelede, halkımızın aşıya daha kolay ulaşabilmesi adına Mobil Aşılama Birimlerini arttırmıştır. Mobil Aşılama Birimleri Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet verecektir.

Henüz aşı olmayan kişiler kimlik kartları; 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişiler ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları aşağıda belirtilmektedir.

Lefkoşa

12 Eylül Pazar ve her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

15 Eylül Çarşamba ve her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

16 Eylül Perşembe ve her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında Mobil Aşılama Birimimiz hizmet vermektedir.

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12/09/2021 12:55