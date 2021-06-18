Üstel: Haftada 40 bin doz aşı yapacağz

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, aşı ile ilgili yol haritasını Haber Kıbrıs’ta açıkladı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dün Türkiye’den 50 bin doz aşı geldiğini vurgulayarak sevindirici ve güzel bir olay olduğunu söyledi.

Üstel, Salı günü itibarı ile 20 yaş ve üzeri herkes için aşı yapılabileceğini ifade ederek halkı aşı olmaya çağırdı.

Üstel, Temmuz ayı sonuna kadar bir hedef koyduklarını ve seferberlik başlattıklarını belirterek kaç kişinin aşılacağının planlandığını söyledi. Üstel, Türkiye’den düzenli olarak her hafta 50 bin doz ülkeye aşı geleceğini ifade ederek "Bu doğrultuda ülkemizdeki insanları aşılayacağız. 20 yaş ve üstüne kadar aşılanacak. Cumartesi, Pazar da dahil olmak üzeri gece saat 24.00'de kadar çalışmayı düşünüyoruz. Öğretmenler, turizmciler, ulaşım tüm sektörleri aşılayacağız” dedi. Aşılama konusunda üniversiteleri de devreye koyduklarını söyleyen Üstel, aşılamanın ülkede daha hızlı olacağını ifade etti.

Sinovac olanlara 8 ay sonra bir doz Biontech aşısı yapılacak

Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olanlara 8 ay sonra 3. doz Biontech aşısı yapılacağını söyledi.

Haftada 40 bin aşı yapmayı öngördüklerini belirten Üstel, aşı temini sıkıntısını büyük ölçüde aşmış bulunduklarını vurguladı.

Adakod ile HES kodu birleştirilecek

Adakod ile Türkiye’deki HES kodunu birleştirerek adaya geleceklerin daha kolay ülkeye giriş yapmasının sağlanacağını belirten Üstel, "hem deniz hem kara hem de havadan gelenler QR kodunu okutarak adaya girebilecek. Bu projeyi de Temmuz başına yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Sağlık konusundaki bütün protokollerin yenilendiğini belirten Üstel, "pandemi nedeniyle biten ve yenilenemeyen protokollerin hepsini Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yeniledik “ifadelerini kullandı.

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18/06/2021 09:56