Vedat Kaner Vakfı burs alacak öğrencileri belirledi

Vedat Kaner Eğitim Spor Sanat ve Yardım Vakfı, yükseköğrenim destek bursu vereceği öğrencileri belirledi.

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12/09/2022
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Vedat Kaner Vakfı burs alacak öğrencileri belirledi

Vedat Kaner Eğitim Spor Sanat ve Yardım Vakfı, yükseköğrenim destek bursu vereceği öğrencileri belirledi.

Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, destek bursu verilecek 5 öğrenciye 2022-2023 öğrenim döneminde bir akademik takvim yılını içerecek şekilde aylık 2 bin 500 TL verileceği ifade edildi.

Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner yaptığı açıklamada, çağdaş yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, spor, sanat ve sosyal yardım alanlarına destek vererek, insan hayatına dokunma amacıyla kurulan vakfın, vizyonuna uygun olarak ilk kez bu yıl eğitim destek bursu başlattığını anımsattı.

12/09/2022 12:31
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TAGS: Vedat Kaner Vakfı, öğrenci, burs,
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