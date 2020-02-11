Vekillerden maaş haberine isyan

Kıbrıs Gazetesi’nin milletvekili maaşlarının net 34 bin TL olduğuyla ilgili haberine milletvekilleri isyan etti. Milletvekili maaşının net 34 bin TL olmadığını ifade eden vekiller, brüt maaşın bile o rakamları bulmadığını kaydetti.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vekiller net milletvekili maaşının 13 bin TL olduğuna vurgu yapıp, gazeteyi eleştirerek “Kimse halkı bu şekilde galeyana getirip bu şekilde bir yanlış haber yapma hakkına sahip değil.

Bir çok vatandaş rakamları doğru kabul ederek bize beddua ediyor” diye konuştu. Kıbrıs Gazetesi haberinde milletvekili maaşlarını 34 bin TL, Cumhurbaşkanı maaşının 45 bin TL, meclis başkanı maaşının ise 40 bin TL civarında olduğunu iddia etmişti. Öte yandan konunun gazete içerisinde ciddi bir kriz yarattığı ifade edilirken gazetenin özür yayınlaması bekleniyor. Seçilmiş kişilerin maaşı 13 bin ila 17 bin TL arasında değiştiği biliniyor. Bunun yanı sıra bir çok parti milletvekili maaşından parti yardımı aldığı için milletvekillerinin eline geçen para 10 bin TL civarında oluyor.

11/02/2020 11:46