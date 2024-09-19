''www.meritking.news'' davasında yine KKTC izi!

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19/09/2024

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''www.meritking.news'' davasında yine KKTC izi!

Türkiye'nin deneyimli gazetecilerinden İsmail Saymaz, Galatasaray'a sponsorluğu davalık olan www.meritking.news sitesi ile ilgili yeni gelişmeleri kaleme aldı.

Sitenin alan adresi KKTC'de çıkarken, Ukrayna uyruklu bir kadın ismine ulaşıldı.

Sitenin sahibi olduğu mahkemece kabul edilen Fedlan Kılıçaslan'ın ortağı olarak görünen İrina Kuzmicova'nın siteyi KKTC'de kurduğu bilgisine ulaşıldı.

Saymaz, Kılıçaslan'ın şu an Polonya'da olduğu bilgisini paylaşırken, Net Holding ile köşe kapmaca oynadığı ve tüm operasyonlarda Merit ismine yer verdiğini yazdı.

Saymaz'ın bu günkü köşe yazsında konuyla ilgili verdiği bilgilerin bir kısmı şöyle:

Kim bu İrina Kuzmicova?

Öğrendiğim kadarıyla…

www.meritking.news adlı site 23 Haziran 2024’te açıldı.

Bu alan adı sadece bir yıllığına tescil edildi.

Tescil yeri, Kuzey Kıbrıs.

Hak sahibi, İrina Kuzmicova adlı Ukraynalı bir Rus görünüyor.

Açık kaynaklarda gazetecilik geçmişine ilişkin hiçbir bilgi yok.

İrina Kuzmicova’nın 8 Temmuz 2024’te Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde üç adet ‘Merit King’ ibareli marka başvurusu var.

www.meritking.news kurulduğu an itibarile Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellenen ‘Merit King’ adlı yasadışı bahis sitesine yönlendirme yapıyordu. Bu yönlendirmeyi 7 Eylül’de kaldırdılar.

Malezya’daki bir şirket aracılığıyla futbol formaları ve İstanbul’da ticari taksilerin üzerine sponsor olmaya başladılar. Tanıtımlarda Merit Hotel ile özdeşleşen sarı rengi ve üçgeni kullanıyorlar.

Sitenin künyesi yok.

Reklam almıyor.

Yorumcu ve köşe yazarı istihdam etmiyor.

Türkiye ligiyle ilgili bir takip sayfası yer almıyor.

Buna rağmen Galatasaray’a sponsor oluyor!

Kuzmicova’nın Kılıçaslan’la bağına başkaca bir kanıt var mı?

Olmaz mı!

Ukraynalı kadın ile Kılıçaslan’ın irtibat adresler aynı:

Tampa-Florida / ABD.

Net Holding şikayetçi

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Net Holding, önceki gün markasını taklit eden beş site ile Kuzmicova ve onunla bağlantılı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Dava açılmasını…

Sitelerin kapatılmasını…

Stattaki reklam panolarına, Galatasaray’ın sırtına ve İstanbul’da taksilere kimlerin reklam verdiğini belirlenmesini istiyorlar.

Kılıçaslan, şu an firari.Ukrayna’daki üssünü Polonya’ya taşıdı.

Siteleri açık.

Yasadışı bahisten servetine servet katmaya devam ediyor.

 

Yazının tamamı için:

https://halktv.com.tr/makale/yasadisi-bahis-sitesi-istanbulun-taksilerini-de-giydirmis-871544

19/09/2024 11:49
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TAGS: meritking, KKTC, haber
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HK KIBRIS

Genç İş İnsanları Derneği: Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil

HK KIBRIS

Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, asgari ücretin yüzde 19.19 artırılmasının, çalışanlar için bir kazanım gibi görünse de, birçok olumsuz sonuç doğurabileceği uyarısında bulunarak, "Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolu asgari ücret artışı değil; devletin de özellikle gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması gerekmektedir" dedi. Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret artışının işsizliği tetikleyebileceği, ekonominin güneye kaymasını hızlandıracağı öngörüsünde bulunularak, müşteri kaybına uğrayan iş yerlerinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı ve devletin topladığı vergilerin düşeceği savunuldu. Çalışanların alım gücünü artırmanın tek yolunun asgari ücret artışı olmadığı belirtilen açıklamada, devletin gaz, akaryakıt ve harçlarda indirime giderek üzerindeki yükü azaltması; mali disipline önem vermesi ve toplanan vergileri amacına uygun şekilde kullanması gerektiği vurgulandı. Asgari ücretin belirgin şekilde artırılmasının, işverenlerin maliyetlerini yükselttiği kaydedilen açıklamada, “GSMH’nin yüzde 48’sını oluşturan emek yoğun , turizm ve eğitim sektörlerinin, döviz bazında asgari ücretin bu denli artmasıyla birlikte, mukayeseli avantajı ortadan kaldıracaktır. Buradaki kayıplardan direkt olarak ülke ekonomisinin hızla daralmasına sebep olacaktır. Bu durum, işletmelerin daha az işçi istihdam etmesine ya da bazı işletmelerin tamamen kapanmasına yol açabilecektir. Sonuç olarak, asgari ücretteki bu artış, kısa vadede çalışanların maaşlarını artırsa da, orta vadede işsizlik oranının artmasına neden olabilecektir. Ekonomimizin dar yapısını düşündüğümüzde, bu risk daha da büyüktür” dedi. Son yıllarda yaşanan fiyat farklılıkları nedeniyle, vatandaşların alışverişlerini Güney Kıbrıs’ta yapma eğiliminin "ciddi şekilde" arttığı kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretin bu kadar yüksek bir oranda artırılması, Kuzey’deki maliyetlerin daha da yükselmesine ve Güney Kıbrıs ile olan fiyat farkının daha da artmasına yol açacaktır. Bu durum, halkın alışverişini Güney’den yapmaya artarak devam etmesine, Kuzey’deki işletmelerin müşteri kaybına uğramasına ve hatta kapanmasına neden olabilecektir. Bununla birlikte devletin topladığı vergiler dramatik olarak düşecektir” ifadeleri yer aldı. İşverenlerin ve çalışanların ortak bir çözüm için elini taşın altına koyması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Asgari ücretteki artış daha makul bir seviyede tutulmalı ve ekonomik dengeler göz önünde bulundurulmalıdır" denildi. Açıklamada, hükümete de seslenilerek, "Alınan vergilerin bütçe açığını kapattığı, verimlilik ve ekonomik faydadan uzak kullanıldığı sürece, tüm bu yükü özel sektördeki tüm çalışan ve işverenlere yüklediğinin bilincinde olmalıdır. Piyasa maliyetlerini düşürecek adımlar atılması, sadece işverenlerin değil, aynı zamanda tüm halkın faydasına olacaktır” ifadelerine yer verildi.
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