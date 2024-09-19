''www.meritking.news'' davasında yine KKTC izi!

Türkiye'nin deneyimli gazetecilerinden İsmail Saymaz, Galatasaray'a sponsorluğu davalık olan www.meritking.news sitesi ile ilgili yeni gelişmeleri kaleme aldı.

Sitenin alan adresi KKTC'de çıkarken, Ukrayna uyruklu bir kadın ismine ulaşıldı.

Sitenin sahibi olduğu mahkemece kabul edilen Fedlan Kılıçaslan'ın ortağı olarak görünen İrina Kuzmicova'nın siteyi KKTC'de kurduğu bilgisine ulaşıldı.

Saymaz, Kılıçaslan'ın şu an Polonya'da olduğu bilgisini paylaşırken, Net Holding ile köşe kapmaca oynadığı ve tüm operasyonlarda Merit ismine yer verdiğini yazdı.

Saymaz'ın bu günkü köşe yazsında konuyla ilgili verdiği bilgilerin bir kısmı şöyle:

Kim bu İrina Kuzmicova?

Öğrendiğim kadarıyla…

www.meritking.news adlı site 23 Haziran 2024’te açıldı.

Bu alan adı sadece bir yıllığına tescil edildi.

Tescil yeri, Kuzey Kıbrıs.

Hak sahibi, İrina Kuzmicova adlı Ukraynalı bir Rus görünüyor.

Açık kaynaklarda gazetecilik geçmişine ilişkin hiçbir bilgi yok.

İrina Kuzmicova’nın 8 Temmuz 2024’te Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde üç adet ‘Merit King’ ibareli marka başvurusu var.

www.meritking.news kurulduğu an itibarile Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından engellenen ‘Merit King’ adlı yasadışı bahis sitesine yönlendirme yapıyordu. Bu yönlendirmeyi 7 Eylül’de kaldırdılar.

Malezya’daki bir şirket aracılığıyla futbol formaları ve İstanbul’da ticari taksilerin üzerine sponsor olmaya başladılar. Tanıtımlarda Merit Hotel ile özdeşleşen sarı rengi ve üçgeni kullanıyorlar.

Sitenin künyesi yok.

Reklam almıyor.

Yorumcu ve köşe yazarı istihdam etmiyor.

Türkiye ligiyle ilgili bir takip sayfası yer almıyor.

Buna rağmen Galatasaray’a sponsor oluyor!

Kuzmicova’nın Kılıçaslan’la bağına başkaca bir kanıt var mı?

Olmaz mı!

Ukraynalı kadın ile Kılıçaslan’ın irtibat adresler aynı:

Tampa-Florida / ABD.

Net Holding şikayetçi

Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Net Holding, önceki gün markasını taklit eden beş site ile Kuzmicova ve onunla bağlantılı kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Dava açılmasını…

Sitelerin kapatılmasını…

Stattaki reklam panolarına, Galatasaray’ın sırtına ve İstanbul’da taksilere kimlerin reklam verdiğini belirlenmesini istiyorlar.

Kılıçaslan, şu an firari.Ukrayna’daki üssünü Polonya’ya taşıdı.

Siteleri açık.

Yasadışı bahisten servetine servet katmaya devam ediyor.

Yazının tamamı için:

https://halktv.com.tr/makale/yasadisi-bahis-sitesi-istanbulun-taksilerini-de-giydirmis-871544