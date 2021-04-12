665 Covid-19 vakasından 376’sı erkek, 289’u kadın…

Bahadır AYNA

Sağlık Bakanlığı’nın Mart-Nisan aylarını kapsayan Sürveyans raporu ülkemizde Covid-19 vakalarının gidişatını ortaya koydu.

Haber Kıbrıs’ın rapordan derlediği bilgilere göre 14 gün içerisinde KKTC’de toplam 665 vaka tespit edildi, vakaların 523’ü yerel vaka olarak kayda geçirildi. 484 vaka ise taburcu edildi. Bu süreçte KKTC’de Covid-19 nedeniyle 2 can kaybı yaşandı.

Rapora göre, 665 vakadan 376’sı erkek 289’u kadın olarak kayıtlara geçirilirken en yüksek vaka oranı 20-29 yaş aralığında 121 erkek olarak öne çıkıyor.

Vakanın ülkelere göre dağılımında 328 kişi ile KKTC vatandaşları başı çekerken 146 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pozitif oldu. Listede 49 Nijerya vatandaşının Covid-19’a yakalanması ise öğrenciler arasındaki bulaşın devam ettiğini gözler önüne serdi.

Öte yandan bu süreçte pozitif olan kişilerin meslek gruplarına bakıldığında ise 94 yüksek öğrenim gören kişi pozitif oldu. 67 ev hanımın ise pozitif çıktığı dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan bu süreçte ilçeler arasında en çok vaka 94 vaka ile Mağusa’da kaydedildi

İşte Sağlık Bakanlığı’nın Mart-Nisan aylarını kapsayan Sürveyans raporu:

26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında toplam vaka sayısı 665. Vakalardan 523 yerel vaka, 120’si karantinada pozitifleşen vaka, 22’si ise yurt dışından gelen ve bu süreçte karantinada olan kişiler. Bu sürede 484 kişi taburcu edilirken 2 haftada 2 can kaybı yaşandı. Kaybedilen hastalarda yaş ortalaması ise 64.

101 bin test yapıldı…

KKTC’de 26 Mart-8 Nisan tarihleri arasında toplan 101 bin PCR testi yapıldı. 101 teste göre vaka oranı ise 100 bin testte 173.7 olarak saptandı. Yapılan testlere göre bulunan pozitif oranı ise yüzde 0.66.

Toplam hasta sayısının 376’sı erkek 289’u kadın…

Sağlık Bakanlığı’nın 14 günlük süreci kapsayan raporuna göre 665 vakanın 376’sı erkek 289’u kadın.

Yaşlara göre vaka dağılımı ise şöyle:

0-9 yaş arasında 28 kadın-38 erkek

10-19 yaş arası 40 kadın 32 erkek

20-29 yaş arasında 68 kadın 121 erkek

30-39 yaş arasında 70 kadın 83 erkek

40-49 yaş arasında 40 kadın 53 erkek

50-59 yaş arasında 24 kadın 33 erkek

60-69 yaş arasında 11 kadın 9 erkek

70 yaş üstü ise 8 kadın 7 erkek

Vakaların en yüksek 3 bölgeye göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 67 vaka. En fazla vaka Çağlayan ve Surlariçi’nde

Girne: 28 vaka. En fazla vaka merkezde

Mağusa: 94 vaka. En fazla vaka merkezde

Meslek gruplarına göre vakalar ise şöyle:

Yüksek öğrenim: 94

Ev hanımı: 67

Okul öncesinde eğitim gören çocuk: 35

İlk ve orta eğitim gören öğrenci: 54

İnşaat sektörü: 35

İşsiz: 33

Emekli: 13

Market çalışanı: 11

Bu dönemde kapalı olan ancak mesleğini öyle yazdıran otel veya kumarhane çalışanı: 10

Öğretmen 4

665 vakanın ülkelere göre dağılımı şöyle:

KKTC: 328

TC: 146

Nijerya: 49

Kamerun: 39

Türkmenistan: 25

Bangladeş: 13

Pakistan: 12

Gine: 4

İngiltere: 3

Uganda: 3

Eritre: 2

Gana: 2

Rusya: 2

Sierra Leone: 2

Tanzanya: 2

Zimbabwe: 2

Benin: 1

Filipinler: 1

Filistin: 1

Hindistan: 1

İran: 1

Kongo: 1

Letonya: 1

Moldova: 1

Nepal: 1

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12/04/2021 23:06