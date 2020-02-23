Yargı kararını verdi: Yasa anayasaya uygun

Uzun süredir ülke gündeminde olan “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası” ile ilgili son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu.

CTP-HP-TDP-DP 4’lü koalisyon hükümeti döneminde Halkın Partisi’nin girişimleri sonucu, meclisten geçirilen yasa muhalefetin ve birçok sendikanın tepkisini çekmişti.

Kamu Görevlileri Sendikası yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta kararını vererek “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nın Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

Mesutoğlu: Anayasa Mahkemesi kararını okudu…

Avukat Serkan Mesutoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Yaklaşık iki sene önce müşavir yaratılmamasını sağlayacak bir yasa değişikliği yapıldı. Halkın Partisi bu değişikliğin öncüsü oldu. Değişikliğin yapılmasından rahatsız olan çevreler hoşnutsuzluk ifade eden çeşitli eleştiriler getirdiler.

Maksat hoşnutsuzluk yaysın diye değil eleştirilerinin zemini olduğuna inanan bir sendikamız ise yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. İşte buna itibar edilir. Çünkü sızlanmak değil sonuç almak tercih edildi.

Netice olarak, yaklaşık on gün önce Anayasa Mahkemesi kararını okudu. Müşavir yaratılmamasını sağlayacak yasa değişikliğinin anayasaya aykırı olmadığına karar verdi.

Dava açıldığında müşavir olma beklentisi içerisinde olanlara Anayasa Mahkemesi dedi ki, ‘Müşavir olmak konusunda kazanılmış bir hakkınız yoktur. Haklı bir beklentiniz vardır. Ancak bu beklentinizi hakkaniyete uygun ve meşru beklenti kabul etmek adil görünmemektedir’

Ne hikmetse basın bu kararı neredeyse hiç işlemedi. Acaba beslenecek yeterli olumsuzluk olmadığı için olabilir mi?

23/02/2020 13:47