Yaşlı Hakları Hareketi Projesi Başladı

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, AB destekli Yaşlı Hakları Hareketi projesini tanıtmak için basına açıklamada bulundu. Proje Koordinatörü Dr. Ayşe Aydındoğmuş’un yaptığı açıklamada, projenin 11 Kasım 2021 tarihi itibariyle başladığını ve 24 ay boyunca devam edeceğini, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm yaşlıların haklarını korumayı ve yaşam kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını söyledi. Aydındoğmuş, yaşlı hakları hakkında farkındalık yaratan pek çok girişimin yanında seminerler vereceklerini, bakım veren aileler, bu alanda çalışan bakıcılar ve bakımevi yöneticileri için eğitimler düzenleyeceklerini, diğer ülkelerin bakımevi yasalarını ve bakımevlerini inceleyip, yasasının çıkması adına katkıda bulunacaklarını söyledi.

Aydındoğmuş, eğitim programlarının ‘’Bakım Verenlere’’ ve ‘’Bakımevi Yöneticilerine’’ yönelik olarak iki ayrı kategoride verileceğini ifade etti. Bakım verenlere yönelik 3 gün sürecek olan eğitim programının, yaşlı aileleri ve bakıcılar başta olmak üzere halka açık bir program olacağını, temel yaşlı bakımı ile ilgili konular, yaşlılıkta sık görülen fiziksel ve ruhsal hastalıklar ve buna yönelik yaklaşımların anlatılacağını, bu eğitimlerin 2 farklı yerde ve zamanda tekrar edileceğini söyledi. ‘’Bakımevi Yöneticilerine’’ yönelik uygulanacak ve 2 gün sürecek olan eğitim programında ise, bakımevlerine yönelik idari ve finansal becerilerle ilgili eğitim verilecektir. Aydındoğmuş, bu eğitimin hem bakımevi yöneticilerine hem de bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcılara fayda sağlayacak nitelikte olacağını ifade etti.

Ayrıca, geçtiğimiz hafta Antalya’dan gelen ünlü Mukaddes Aksoy Bakımevi’nin sahibi ve yöneticisi Mukaddes Aksoy ile görüşen Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Proje ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, Hatice Jenkins, Semral Erel, Senal Amca, Emine Esen, Sibel Dinçyürek, Özlem Bilgehan, Seray Gürün ve Ece Balcı’dan oluşmaktadır.

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22/11/2021 15:33