Taraflar uzlaşıya vardı. Yılın ikinci asgari ücreti oy birliğiyle, aylık brüt 4 bin 970 TL, net 4 bin 324 TL olarak belirlendi. Yeni asgari ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı yaptığı yazılı açıklamada, değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak, asgari ücreti görüşmek amacıyla ilk toplantısını 28 Temmuz’da yaptığını hatırlattı.

İkinci toplantının 13 Ağustos’ta, üçüncü toplantının 18 Ağustos’ta yapıldığını ifade eden Yaylalı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun bugün tekrar toplandığını ve tarafların asgari ücret ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlediğini kaydetti.

Toplantıya, devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 5 üyenin katıldığını belirten Erman Yaylalı, tarafların, asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyduğunu ve asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüştüğünü ifade etti.

Tarafların görüşlerini sunmasından sonra yeniden görüşülen asgari ücretin oylamaya sunulduğunu bildiren Yaylalı, “Devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 5 evet, işçi tarafı 5 evet oyu vermiştir” dedi.

Yaylalı, bunun sonucunda asgari ücretin 1 Eylül’den itibaren saatlik: 28.67 TL, günlük: 229.38 TL, haftalık: 1146.92 TL, aylık: 4970.00 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Erman Yaylalı, Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisinin oylamaya sunulduğunu ve önerinin oy birliği ile asgari ücretin kabul edildiğini kaydetti.

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15/09/2021 19:05