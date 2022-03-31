Yeni ehliyet alacak olanlar dikkat…

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde temel tüketim ürünlerinin yanı sıra neredeyse her şey zam üzerine zamlanıyor. Son zam ise yeni sürüş ehliyeti fiyatlarına geldi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre D sınıfı yeni sürüş ehliyeti almak isteyen bir kişi geçen hafta 4 bin 600 TL bandında bir ücret ödeyecekken pazartesinden itibaren 6 bin TL ödeyecek.

Otobüs ehliyet sınav ücreti 5 bin 500 TL’ye yükselirken, kamyon ehliyeti 6 bin 500 TL, motosiklet ehliyeti ise 6 bin bin TL’ye zamlandı.

Öte yandan öğrenci ehliyeti yenileme ücreti ise 850 TL’ye yükseldi.

Zamlı fiyatlar şöyle:

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31/03/2022 21:36