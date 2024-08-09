Yeni Güvenlik Kuvvetleri Komutanı İlker Görgülü oldu

TSK'de görev yapan 187 general ile amiralin atama ve görev yeri-pozisyon değiştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç'ın yerine, Tümgeneral İlker Görgülü atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 187 general ve amiralin atama kararları yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.

ÜÇ ORDU KOMUTANI DEĞİŞTİ

Kararnameyle, üç ordu komutanı değişti, dört ordu komutanlığında da değişikliğe gidildi. Kararnameyle mevcut Kara Harp Okulu Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır'a, 7. Kolordu Komutanı oldu. KKTC'deki Güvenlik Kuvvetleri Komutanı da değişti. Kara Harp Entitüsü Müdürü İlker Görgülü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı oldu. Bu görevdeki Tümgeneral Osman Aytaç merkeze çekildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı oldu.

TUĞGENERAL İLKER GÖRGÜLÜ KİMDİR?

1973 yılında İskilip/Çorum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1987-1991 yıllarında Işıklar Askeri Lisesi’nde (Bursa), 1991-1995 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda (Ankara) öğrenim görmeyi müteakip 1995 yılında Tank Teğmen olarak mezun oldu.

1995-1996 yılları arasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’nda (Ankara) subay temel kursunu bitirmeyi müteakip, 1996-2002 yılları arasında sırasıyla; 8’inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Beşiktepe/Tekirdağ), 39’uncu P.Tüm.K.lığı (KKTC) ve KHO Öğr. A. K.lığında (Ankara) Takım Komutanlığı, 2002-2005 yıllarında 16’ncı Zh.Tug.K.lığında (Devegeçidi/Diyarbakır) Bölük Komutanlığı, 2005-2008 yıllarında İstanbul Mrk.K.lığı 1’inci Öz.Krm.Tb.K.lığında Yakın Koruma Bl.K.lığı, 2008-2012 yıllarında İstanbul Mrk.K.lığı İkm. ve Bkm. Ks. A., 2012-2015 yıllarında 95’inci Zh.Tug. 2’nci Tnk.Tb.K.lığı (Hayrabolu/Tekirdağ), 2015-2016 yıllarında 7’nci Kor.K.lığında (Diyarbakır) Eğt.Sb.lığı, 2016-2018 yılları arasında 16’ncı Mknz.P.Tug.K.lığında (Devegeçidi/Diyarbakır) Kurmay Başkanlığı, 2018-2020 yılları arasında K.K. Tatb. Mrk. K.lığı (Şereflikoçhisar/Ankara) görevlerinde bulundu.

2020 yılında Genelkurmay Hrk.Bşk.lığı Terörizmle Mücadele Ş.Md.lüğü ve 2020-2021 yılları arasında K.K. Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2021 yılı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneralliğe terfi ederek, 24 Ağustos 2021 tarihli ve 2021/427 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kara Harp Enstitüsü Müdürlüğü görevine atandı.

2007 yılında Beykent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimini, 2018-2019 yılları arasında Karargâh Subaylığı (KARSU) ve 2019-2020 yılları arasında Komuta ve Kurmay eğitimini tamamladı.

Tuğg. İlker Görgülü evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce biliyor.