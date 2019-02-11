Yerli iş gücüne ek gelir hükümeti gerdi

TDP YALNIZ KALDI: Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü işveren, işçi kesimlerinde tartışılırken bir yandan da hükümet taraflarınca da ince elenip sık dokunuyor. Hükümetin TDP kanadı, tüzüğe sıcak bakarken HP ve DP tüzüğe sıcak bakmıyor. Başbakan Erhürman ise tüzüğe karşı bir duruş ortaya koyuyor.

ERHÜRMAN VE ÖZERSAY KARŞI: Başbakan Erhürman işveren kesimi ile yaptığı görüşmede mevcut konjonktür ve ekonomik durumda bu tüzüğün uygulanabilir olduğunu düşünmediğini ve Bakanlar Kurulu'ndan geçemeyeceğini belirtti. Erhürman’ın “tüzüğün Bakanlar Kurulu'na sunulmuş olması illa ki Bakanlar Kurulu'nda onaylayacağı anlamına gelmez” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da ekonomik örgütlerle yaptığı görüşmelerde mevcut ekonomik koşullar içerisinde tüzüğün uygulanabilir olmadığını söyledi ve tüzüğe karşı olduğu mesajını verdi.

İhtiyat Sandığı Yasası altında çıkarılanYerel İş Gücü İstihdamı’nın Desteklenmesi Tüzüğü’ne ilişkin değişiklikler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Koalisyon hükümeti içinde yer alan partiler arasında konu ile ilgili ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkarken, Başbakan Tufan Erhürman’ın tüzüğün Bakanlar Kurulu’ndan geçmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Erhürman tüzüğe mesafeli

Halkın Sesi’nin elde ettiği bilgilere göre, koalisyon ortakları arasında TDP dışında tüzüğe olumlu yaklaşan parti yok.

İşveren kesiminin uyarıları karşısında koalisyon ortakları HP ve DP, “bu tüzük değişikliği için doğru zamanı beklemeliyiz” tavrı sergiliyor. Başbakan Tufan Erhürman ise bir yandan koalisyondaki dengeleri gözetme konusunda hassas davranırken, diğer yandan tüzüğün mevcut konjonktür ve ekonomik durumda uygulanabilir olmadığı görüşünde…

Erhürman: Bakanlar Kurulu’ndan geçmez

Başbakan Erhürman işveren kesimi ile yaptığı görüşmede mevcut konjonktür ve ekonomik durumda bu tüzüğün uygulanabilir olduğunu düşünmediğini ve Bakanlar Kurulu'ndan geçemeyeceğini belirtti. Erhürman’ın “tüzüğün Bakanlar Kurulu'na sunulmuş olması illa ki Bakanlar Kurulu'nda onaylanacağı anlamına gelmez” şeklinde konuştuğu öğrenildi. Erhürman’ın ülkenin içinde bulunduğu koşullar göz ardı edilerek politika yapılamayacağını sıklıkla vurguladığı görüşmede, “Tüzük için doğru zaman değil” ifadelerini kullandığı da kaydedildi.

Özersay: Bu koşullarda uygun değil

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da ekonomik örgütlerle yaptığı görüşmelerde mevcut ekonomik koşullar içerisinde tüzüğün uygulanabilir olmadığını söyledi ve tüzüğe karşı olduğu mesajını verdi.

Tüzük ne içeriyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan tüzük değişikliği, yabancı işgücü çalıştıran işverenler tarafından yatırılan primlerden oluşan fonda biriken kaynakların İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek proje kapsamında belirli koşulların sağlanması halinde yerli iş gücüne ek maaş desteği ve işverene yatırım desteği için kullanılmasını ön görüyor.

Sendikalaşma şart

İki yıl boyunca yürütülecek proje kapsamında yerli iş gücünün maaş desteği alabilmesi için ilgili iş yerinde sendikalaşma şartı getiriliyor.

2 yıl sonra ne olacak tedirginliği sürüyor

İşveren kesimi yatırımların ve çalışanların ek maaş desteğinin iki yıl sonra nasıl karşılanabileceği konusundaki belirsizlik üzerinde dururken söz konusu projenin sadece mevcut yerel işgücünü destekleyeceği, yeni yerli istihdam yaratma hedefi içermediği uyarısında bulunuyor. İş dünyası Başbakan Tufan Erhürman’ın kendileri ile yapılan görüşmede ortaya koyduğu görüşler çerçevesinde hareket etmesini bekliyor. Kaynak/HalkınSesi