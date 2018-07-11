Yonca Evcimik: 4 mevsim her duygu Kıbrıs’ta var

Kıbrıs’a gelmek isterim...“Yonca bizi 90’lara götür daha da geri getirme” showumu davet alırsam Kıbrıs’ta da sergilemek isterim

Proje yöneticimiz Kıbrıslı.... Show’umuzun proje yöneticisi bir Kıbrıslı. Ben de Kıbrıs’ın havasını, huzurunu çok seviyorum

Selda İÇER

Bir çok ilke imza atan, sahnelere dansı ve show’u getiren popun efsane ikonu Yonca Evcimik büyük bir ekiple hazırladığı “ Yonca Bizi 90’lara Götür Daha da Geri Getirme ” adını verdiği showu ile büyük beğeni topluyor. 8 kişilik dans grubu ve DJ eşliğinde, hem kendi hit olmuş şarkılarından, hem de dünyada 90’lı yıllarda popüler olmuş şarkılardan oluşan repertuarla hazırladığı dans ve müzik ziyafetinde, hızlı kostüm değişiklikleri ile sahnede görsel bir show sergiliyor. Haber Kıbrıs’a showu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yonca Evcimik, davet alması halinde Kıbrıs’a gelerek bu showunu sergileyebileceği mesajını verdi. İşte detaylar...

Aşırı talep karşısında sessiz kalamazdım

SORU: “Yonca bizi 90’lara götür daha da geri getirme” projesi nasıl doğdu?

Y. Evcimik: Yıllardır her gördükleri yerde insanlar çevirip benden böyle bir şey beklediğini söylüyordu. Bende hep erteliyordum. Yapmışken iyi bir şey olmasını isterim her zaman. Sonra baktım bu 90’lara özlem asla bitmiyor aksine katlanarak büyüyor , insanları kırmayıp bu şovu yapmaya karar verdim.

Tam bir parti havasında

SORU: Proje ile neyi amaçlıyoruz, nasıl bir program çizdiniz kendinize?

Y. Evcimik: 8 dansçım ve dj eşliğinde görsel, işitsel bir show yapıyoruz. Tam bir parti havasında geçiyor. Hiç durmadan birbiriyle bağlı şarkılar , ışık ve görseller , devamlı değişen kıyafetler ve yüksek bir enerji ile insanları o çok özledikleri 90’lı yıllara götürüp eğlendiriyoruz.

Şarkıları harmanladık

SORU: 90’lı yıllardan parçaları seçerken nelere dikkat ettiniz?

Y. Evcimik: Bütün hit olmuş şarkılarımın yanı sıra kliplenmemiş ama çok sevilen şarkılarım arasından seçim yaptım. Bunların aralarına 90’lı yıllarda dünyayı sallamış yabancı şarkılarda ekledik. Benim şarkılarımla harmanladık.

Yok öyle bir dünya

SORU: Günümüzde baktığımız zaman sizin gibi sahne shovları ile şarkıları birleştirip, aktif olarak sizin gibi dans ederek sahnede yer alan çok da fazla sanatçı gördüğümüzü söyleyemeyiz. Bunu neye bağlamak lazım. Artık disiplinli bir çalışma yok mudur sizce?

Y. Evcimik: Ben konservatuar yüksek bale mezunuyum. Bunun diğer bir açılımı ciddi bir disiplinli çalışma demek. Ben ve benim ile çalışanlar bu huyumu çok iyi bilir. Bir iş ortaya konuyorsa bunun yapımında büyük titizlik ve disiplin benim için şarttır. Bu kafada olan insan sayısı çok az. Zaten çoğunlukla dansçılar arkada dans ederken önde şarkı söyleyen solistler dans ettiklerini zannediyor. Yok öyle bir dünya.

Davet edilirsem Kıbrıs’a gelirim

SORU: “Yonca bizi 90’lara götür daha da geri getirme” projesini Kıbrıs’lı hayranlarınız ile buluşturmayı düşünüyor musunuz?

Y. Evcimik: Davet edilirsem neden olmasın? İş oradaki organizatörlerde bitiyor. Teklifleri bekliyoruz.Zaten proje yöneticimiz, Senem Kantarcıoğlu da Kıbrıslı. Bu sebepten dolayı, önümüzdeki günlerde bol bol görüşeceğiz sanırım.

Kıbrıs bana huzur veriyor

SORU: Son olarak Kıbrıs halkına nasıl bir mesaj verirsiniz?

Y. Evcimik: Kuzey Kıbrıs’a sevgilerimi yolluyorum. Geçmiş yıllarda orada çok konser verdim. Havası, suyu, herşeyi bana huzur veriyor. 4 mevsim her duyguyu orada bulmak mümkün. Orada yaşayan herkese öpücükler. Umarım bu yeni show ile Kıbrıs’ı da eğlendiririz.