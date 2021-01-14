Yüksek Mahkeme Başkanı Şefik: Mevcut seçim sistemiyle seçime gidilmemeli

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, seçim sistemi değiştirilmeden seçime gidildiği takdirde, hem çok fazla oy yanacağını hem de seçim sonuçlarını resmen açıklamanın günler süreceğini açıkladı.

Şefik, önceki erken seçimin 4 günde sonuçlanabildiğini, yüze 11 oyun da yandığını anımsatarak, bu kez durumun çok daha sıkıntılı olabileceğini, mevcut seçim sistemi ile erken seçime gidilmemesi gerektiğini vurguladı.

Narin Ferdi Şefik, mevcut yasanın daha uygulanabilir hale getirilmesi için “çarşaf sistemden vazgeçmek”, “karma- tercihten vazgeçmek”, “ilçeler arası kısıtlamaları kaldırmak” gibi alternatifler olduğunu kaydetti.

Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT’de Manşet +’ya açıklamalarda bulundu.

“2018 yılından beridir düzenleme bekliyoruz”

Şefik, 2018 yılından beridir Seçim ve Halk Oylaması’nın elden geçirilmesi gerektiğini söylediklerini ama henüz bir düzenleme yapılmadığını belirterek, bu yöndeki talebini yineledi.

Mutlaka yasal düzenleme yapılarak erken seçime gidilmesi gerektiğini belirten Narin Ferdi Şefik, iradenin doğru yansıyabilmesi ve görevlilerin sorun yaşamadan sayım yapabilmesi için yasal düzenlemenin şart olduğunu kaydetti.

Covid-19 şartları nedeniyle görev kabul etmeyen görevler bulunduğunu dile getiren Şefik, nisanda yapılacağı düşünülen erken seçimde daha ciddi tedbirlerin alınması gerekliliğini vurguladı.

“Sandık görevlisi bulmakta zorlanacağız”

Önceki genel seçimde günlerce oy sayan sandık görevlilerinin, “bir daha bu iş yapmayacağını” söylediğini anımsatarak, sandık görevlisi bulmakta zorlanacaklarını ifade etti.

Yasanın daha uygulanabilir hale gelmesi için 3 alternatif olduğunu belirten Şefik, bu alternatiflerden ilkinin, çarşaftan vazgeçip eski sisteme dönmek olduğunu kaydetti.

Karma oy kullanıldığı takdirde her bir oyun cetvellere dökülmesinin 17-20 dakika sürdüğüne anlatan Şefik, karma ve tercih oydan vazgeçmenin de bir başka alternatif olduğunu söyledi.

İlçeler arası kısıtlamaların kontrol edilmesinin de sandık görevlilerine zorluk yarattığını ve zamanın uzadığını ifade eden Şefik, bu konuda da düzenleme yapılabileceğini vurguladı.

Şefik, meclisin karar almasının ardından, yaklaşık 50 günden önce seçime gidilmesinin mümkün olmadığını da kaydetti.

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14/01/2021 11:38