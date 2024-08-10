Zaha Premier Lig yolunda

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10/08/2024

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Zaha Premier Lig yolunda

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Zaha'nın Premier League ekiplerinden Leicester City'e kiralanması konusunda görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Galatasaray'da Wilfried Zaha gelişmesi yaşanıyor.

Zaha'nın transferi konusunda Leicester City, Galatasaray ile görüşmelerde bulundu. 31 yaşındaki yıldızın yeni adresinin İngiltere Premier League olması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımla 42 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

10/08/2024 10:14
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TAGS: Zaha Premier Lig yolunda
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