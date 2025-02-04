Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var?
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, grup aşamasında oynanacak mücadelelerle devam ediyor. Bugün sahaya çıkacak takımlar arasında Beşiktaş, Kırklarelispor, Konyaspor, Eyüpspor, Başakşehir, Çorum FK, Kocaelispor ve Sivasspor yer alıyor. Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'da da önemli maçlar futbolseverleri bekliyor.
YAYIN TARİHİ:
04/02/2025
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, grup aşamasında oynanacak mücadelelerle devam ediyor. Bugün sahaya çıkacak takımlar arasında Beşiktaş, Kırklarelispor, Konyaspor, Eyüpspor, Başakşehir, Çorum FK, Kocaelispor ve Sivasspor yer alıyor. Türkiye Kupası karşılaşmalarının yanı sıra Avrupa'da da önemli maçlar futbolseverleri bekliyor.
ZTK 4 Şubat 2025 maç programı
YAYIN TARİHİ: