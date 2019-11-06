Kuir Kıbrıs Derneği Hukukçulara Yönelik LGBTİ+ Farkındalık Eğitimi Düzenliyor

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından verilen bilgiye göre, eğitim, 16 Kasım Cumartesi günü, 9:30 ve 17:30 saatleri arasında Barolar Birliği’nde gerçekleştirilecek. Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve tüm artıların (LGBTİ+) insan haklarına erişimi ve ayrımcılığın önlenmesi için düzenlenecek eğitim tam gün sürecek. Eğitimin ilk yarısı, Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi Başkanı Aslı Murat’ın Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki LGBTİ+’larla ilgili yasal süreçleri anlatmasıyla başlayıp, Kaos GL Hukuk Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yasemin Öz’ün LGBTİ+’ların ifade özgürlüğü hakkındaki bilgilendirmesi ile devam edecek. Öğleden sonraki oturumda ise, önce Kaos GL Hukuk Danışmanı ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Av. Hayriye Kara’nın cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı nefret söylemi ve nefret suçları ile cinsiyet uyumlama süreçlerindeki hukuksal prosedürleri hakkında bilgi aktarılacak. Eğitim, Yasemin Öz ve Hayriye Kara’nın kolaylaştırıcılığında ayrımcılıkla mücadele etme ve müvekkille görüşme esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar adlı oturumlar ile sonlandırılacak. Eğitim kısıtlı sayıda katılımcıya verileceğinden, kayıt yaptırmak isteyen hukukçuların en geç 13 Kasım Çarşamba gününe kadar [email protected]’a mail atmaları istendi.

06/11/2019 14:52