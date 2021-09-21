Aşılı kişiler sınırdan testsiz geçebilmesi için çalışmalar sürüyor

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Deren Oygar, İki Toplumlu Teknik Komitesi’nin son toplantısında alınan karar doğrultusunda, tarafların perşembe günü epidemiyolojik veri teatisinde bulunacaklarını ve epidemiyolojik değerlendirmenin sonucunda, aşılı kişilerin geçiş noktalarından PCR ve hızlı test olmadan geçmesi yönünde bir karar üretilebileceğini açıkladı.

Oygar, adada her iki tarafta koronavirüs (Kovid-19) vakalarında düşüş yaşandığına işaret ederek, perşembe günü taraflar arasında yapılacak epidemiyolojik değerlendirme sonucunda vakalardaki düşüşün devam ettiğinin tespit edilmesi halinde bu yönde bir karar alınabileceğini ve bu kararın, sınır kapılarında, büyük ihtimalle 27 Eylül Pazartesi’nden itibaren yürürlüğe konulacağını söyledi.

Ancak Oygar, şu an sınır geçişlerinde, “aşısız kişilerden” talep edilen son 72 saatlik negatif PCR ya da antijen test uygulamasında herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini kaydetti.

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21/09/2021 12:33