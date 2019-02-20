Başbakan: Dış Ticaret Açığı 1 Milyar 700 Milyon Dolar

Başbakan Tufan Erhürman, ülkeye 1 milyar 800 milyon Dolar ithalat varken, dışarıya sadece 100 milyon Dolarlık mal satıldığını, yani 1 milyar 700 milyon Dolar dış ticaret açığı bulunduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, bunun da üretimin azlığını gösterdiğine dikkat çekerek, çok üretilmediği için dışarıya satılamadığını kaydetti.

“1 MİLYAR 700 MİLYON DOLAR DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ VAR”

Başbakan Erhürman konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Nasıl oldu da, Ağustos ayında KKTC’de aylık enflasyon yüzde 8.42 olurken, aynı Türk Lirasını kullanan ve döviz karşısında aynı değer kaybını yaşayan Türkiye’de enflasyon oranı aynı ayda yüzde 2’lerde kaldı. Biz bu soruyu sorduk hükümet olarak kendimize. Bu sorunun cevabı zor bir cevap değildi. Çünkü bu ülkede öyle bir ekonomik model yaratıldı. Bu bir yılın içinde değil onlarca yılın içinde oldu. 1 milyar 800 milyon Dolar ithalatımız varken, dışarıya sadece 100 milyon Dolarlık mal satıyoruz. Yani 1 milyar 700 milyon Dolar dış ticaret açığımız var. Bu da bizim üretimimizin azlığını gösteriyor. Çok üretmediğimiz için dışarıya satamıyoruz.”