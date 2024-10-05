Başbakan Ünal Üstel’den Dünya Öğretmenler Günü Mesajı

Başbakan Ünal Üstel, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, öğretmenlerin geleceğin temeli olan çocukları özveri ve sabırla yetiştirdiğini vurgulayarak, “Sizler, bilgi ve sevginin ışığını yayan en değerli rehberlersiniz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel'in açıklamasının tamamı şöyle:

“Değerli Öğretmenlerimiz,

Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla hepinizi en içten dileklerimle kutluyorum. Sizler, her biri geleceğimizin temel taşı olan evlatlarımızı büyük bir özveri ve sabırla yetiştiren, bilgi ve sevginin ışığını yayan en değerli rehberlersiniz. Yaptığınız meslek, sadece bilgi aktarmaktan ibaret değildir; aynı zamanda bir neslin karakterini ve geleceğini inşa etmek, topluma yön vermek gibi kutsal bir sorumluluğu da taşımaktadır.

Sizlerin emekleri sayesinde çocuklarımız, dünyayı daha iyi anlayan, insanlığa katkı sağlayan bireyler olarak yetişmektedir. Bu yüzden öğretmenlik, her koşulda takdiri ve saygıyı hak eden kutsal bir meslektir. Eğitim alanındaki özverili çabalarınız ve topluma yaptığınız katkılar, her zaman övgüye layıktır.

Bu özel günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunar, sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dilerim. Mesleğinizin kutsallığını her zaman yüreğinizde hissederek yürüdüğünüz bu yolda, sizlere başarılar diliyorum. Dünya Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun.”