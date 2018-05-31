Cinayetin sır perdesi aralanıyor

Bahadır AYNA- ÖZEL HABER

Ülkede ve yakın coğrafyada ciddi bir infiale neden olan 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı cinayetini annenin bilerek ve planlayarak işlediği ortaya çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi, cinayetin ayrıntılarına ulaştı. Küçük çocuğun annesine son sözleri, “Anne beni doktora götür” oldu…

Katil Anne Bilge Lord, kendi kullandığı ağır depresyon haplarını çocuğuna içirerek uyuşmasını sağladı ve cinayeti öyle işledi.

Çocuğun neden çığlık atmadığı, ağlayıp yardım istemediği merak ediliyordu. Çocuğun cinayet sırasında tamamen uyuştuğu ve tepki vermediği saptamalar arasında.

Katil anne hem devletin psikologlarına hem de polise olayı anlatmaya devam ediyor.

Psikologlara göre, anne hiç pişmanlık duymuyor. Cinayeti bilerek ve planlayarak işleyen anne, önce çocuğunu ağır depresyon hapları ile uyuşturdu, sonra da eyleme geçti.

Gece eyleme başlayan anne, sabah çocuğunun uyanıp, “Anne beni doktora götür” demesinin ardından, bu kez eylemini sonlandırdı.

Uyuşturucu hapların etkisi ile çocuğun acı duymadığı, yardım isteyemediği öğrenildi.

Babayı aradı: Çocuk hasta gel gör

Sabah çocuğunu öldüren anne, ardından da babayı arayarak, “Çocuğun hasta, gel seni istiyor” diye telefona sarıldı.

Annenin, bilinçli bir şekilde, babanın bu olayla yüzleşerek, acı çekmesini istediği saptamasına varıldı.

Doktorların ilk bulgusu annenin akli dengesinin yerinde olduğu ve cinayeti de babadan intikam almak için işlediği yönünde…

Sosyopat…

Anneye konulan ilk teşhis ise, “sosyopat”… Uzmanlara göre, anne bir nevi “cinayet işlemeye meyilli seri katil”… İfadeleri ve pişman olmadığını belirtmesi de bunu kanıtlıyor.

Bilge Lord’un “Cinayeti işlemesinin ardından kendi canına kıymak istediği” bulguları da yalan. Annenin vücudundaki kesikler intihar girişimini göstermiyor.

Babadan intikam

Bilge Lord’un cinayeti bilinci açık bir şekilde işlerken, tek amacının “kendisini terk ettiğini” düşündüğü babadan intikam almak olduğu da polisin ve doktorların saptamaları arasında.

Akıllara durgunluk veren cinayetin ayrıntıları ortaya çıktıkça, kan dondurmaya da devam ediyor. Bilinci yerinde olan anne, bu nedenle hastanede değil, poliste tutuluyor.