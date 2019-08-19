Creditwest Ekonomi Gündemi 19 Ağustos 2019

Yurtiçi taraftaki gelişmelere baktığımızda haftanın son işlem gününde Sanayi Üretimi rakamları takip edildi. Sanayi Üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 azalırken geçtiğimiz ay rakamlarına karşın 3.7’lik bir azalma kaydetti.Öte yandan Diğer gelişmelere baktığımızda , Ziraat Bankası’nın, Venezuela Merkez Bankası’na artık hizmet vermeyeceğine yönelik gelişmeler ise ABD ile ikili ilişkilerin seyri açısından önemli bir adımdı. ABD’nin, Venezuela Başkanı Maduro ile iş yapmaya devam eden şirketlerin yaptırımlara maruz kalacağını daha önceden açıklaması takip edilmişti. Son günlerde açıklanan verilerdeki olumsuz tabloya rağmen küresel taraftaki riskler ve jeopolitik risklerdeki yumuşa ile birlikte TL varlıklarında kısmide olsa pozitif bir fiyatlama görülmekte.

Yurt dışı tarafta ki gelişmelere baktığımızda ise Ticaret Savaşları ön planda kalmaya devam ediyor. ABD’nin 125 milyar dolar tutarında Çin ürünlerine 1 Eylül itibariyle uygulamayı planladığı yüzde 10 ek gümrük verigine karşı misilleme vurgulaması dikkatleri çekti. Keza Trump, Çin’in ticaret anlaşması yapmak için elinden geleni yapacağını ve Pekin ile olabilecek ticaret savaşının beklenildiğinden kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bu konuya ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü kuralları dışında olduğunu açıklaması önemliydi. Bu bağlamda Çin’den zararı telafi edecek düzeyde ABD’ye karşı yaptırımlar uygulaması ihtimalide güçlenmiş oldu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında yakın zamanda görüşme olacağına yönelik haber akışları da takip edildi.

Avrupa tarafına baktığımızda ise İtalya’da devam eden erken seçim tartışmalarının yanı sıra Brexit tarafında belirsizliklerin artması Euro varlıklarını baskılamaya devam ediyor. Keza Avrupa Komisyonu Üyelerinden gelen, 12 Eylül’de yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Toplantısında beklenenden daha yüksek bir teşvik paketi açıklanabileceğine yönelik açıklamalar önemliydi.

İngiltere’de Brexit konusu devam ederken Cuma günü gün içinde açıklamalarda bulunan Almanya Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada, Merkel ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yakın zamanda bir araya geleceğini duyururken düzenli bir Brexit’in politikaları adına daha uygun olacağını ve anlaşmasız Brexit’in kimsenin faydasına olmayacağını dile getirmesi önemliydi

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 5,5623 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü 5,5785 seviyesinden kapattı. Eur/TL kuru 6,1866 seviyesinden GBP/TL kuru ise 6,7782 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda ise bu sabah Dolar/TL 5,5777 Seviyesinden, Eur/TL kuru 6,1867 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 6,7821 Seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün ekonomik takvimde Türkiye tarafında Perakene satışlar verisi açıklanacakken yurt dışı tarafta ise Euro bölgesi’nden cari hesap ve Tüketici Fiyat Endeksi verileri takibimizde olacak.