Cumhurbaşkanlığı’nda Tatar sürprizi

İkinci Ocak ayında gerçekleştirilen HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda “İsmi sayılan siyasiler sizce Cumhurbaşkanlığı görevini ne derece layıkıyla yürütebilir” sorusuna not veren araştırmaya katılan vatandaşlar, 10 üzerinden 4,1 ile Ersin Tatar’ı öne çıkardı.

Kimi çevrelerce sürpriz olarak nitelendirilen bu sonuç, mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kan kaybettiğini gösteriyor.

Ekim ayında yapılan kamuoyu araştırmasında zirvede yer alan Akıncı, Ersin Tatar, Kudret Özersay ve Tufan Erhürman’ın gerisine düştü. Akıncı, 3,7 puanla ikinci sırada yer alan Özersay ve Erhürman’ı 2,9 puanla takip ediyor.

Tabloda bir diğer ilginç sonuç ise Ekim ayında 10 üzerinden 2,9 puan alan Mehmet Ali Talat’ın puanının 1,5’e gerilemesi oldu.

Diğer ilginç bir nokta ise eski Meclis Başkanı ve eski Başbakan Sibel Siber'in Mustafa Akıncı'nın arkasından beşinci sırada yer alması olarak gösteriliyor.

Tabloya göre bu seçimin iki turlu olacağı görülüyor. Bu tabloda ipi göğüsleyecek kişilerin UBP lideri Ersin Tatar ve HP lideri Kudret Özersay olduğu görülüyor.