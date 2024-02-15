DAÜ-SEN: Profesör maaşları üzerinden hareket çözüm çabalarına zarar verir

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun DAÜ’de profesör maaşları ile ilgili yaptığı açıklamaların yanlış algı yarattığını belirtti.

DAÜ-SEN’den Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun DAÜ’de profesör maaşları konusundaki ifadeleri hakkında yayımlanan açıklamada, “yüksek” maaş alan kesimin 40 kadar olduğu ancak Bakan’ın tüm çalışanların yüksek maaş aldığı şeklinde konuştuğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Bakan tamamen geçmişin mirası olan 40 kadar personelin, siyaset tarafından yapılan yasa ile, sahip oldukları özel statüsünü tüm DAÜ çalışanlarının böyle bir hakkı ve durumu varmış gibi gösteren açıklamaları ile yanlış bir algı oluşmasına sebep olmaktadır.”

-"Profesör maaşları üzerinden hareket çözüm çabalarına zarar verir"

Yanlış algılar yaratacak ifadelerin DAÜ’nün mali durumuna yönelik çözüm çabalarına katkı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, “DAÜ’deki sorunun çözümünü bir maaş tartışmasına indirgemek son derece sığ bir yaklaşımdır ve ortak sorumluluk ile bütünlüklü çözüm çabalarına zarar vermektedir.” denildi.

Açıklamada “DAÜ’deki mali sorunun nedeni genel olarak yükseköğretimde, özel olarak ise DAÜ yönetiminde bugüne kadar gerçekleşmiş ciddi hatalar ve başarısızlıklar sonucu oluşmuş yapısal sorunlardır. Bu yapısal sorunlar bütüncül bir yaklaşım ile ortadan kaldırılmadığı sürece hiçbir maaş politikası ile DAÜ’yü sürdürülebilir bir yapıya ulaştırabilmek mümkün olmayacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Bakanın ifadelerinin çalışanların DAÜ için fiilen göstermekte oldukları özverileri gölgelemekte olduğu kaydedilen açıklamada, yanlış algılar yaratan ifadelerin, 50 yıla yakın bir sürede büyük emeklerle inşa edilen kurumu yıpratmaktan öte bir sonuca varayacağı kaydedilerek "Sayın Eğitim Bakanını, Bakanlar Kurulunu ve Başbakanı sekiz aydır kapsamlı bir çözüm için tüm tarafların çok emek koyduğu süreci uzlaşı ile sonuçlandırma adına yapıcı olmaya davet ediyoruz” denildi.