Güney Kıbrıs'ta ortalama maaş 1573 Euro

Rum İstatistik Dairesi’nin yayımladığı verilere göre, Güney Kıbrıs’taki çalışanların yüzde 50’sinin maaşının bin 500 Euro’nun altında olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, İstatistik Dairesi’nin son verilerine göre, düşük maaşlı kişilerin sayısının ise 2020 yılında arttığını aktardı.

Söz konusu verilere göre, çalışanların yüzde 25,7’sinin brüt maaşının bin Euro’nun altında olduğunu kaydeden gazete, bu oranın 2019 yılında ise yüzde 22,4 olduğunu kaydetti.

1001-1500 Euro arasında maaş alan çalışanların oranının 2020 yılında yüzde 25,2’ye gerilediğini yazan gazete, bu oranının 2019 yılında yüzde 28,9 olduğunu yazdı.

Haberde, çalışanların yüzde 15,2’sinin 1501-2000 Euro arasında aylık maaş aldıkları kaydedilirken, 2001-2500 Euro arası maaş alan çalışanların oranının ise yüzde 9,9 olduğu belirtildi.

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04/10/2021 14:31