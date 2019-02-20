İlaçlara zam geldi!

Kıbrıs Gazetesi'nden Ahmet İlktaç'ın haberine göre, TC Sağlık Bakanlığı’nın bu yıl için TC menşeli bazı ilaçlara uyguladığı fiyat artışı, KKTC’de de dün itibariyle uygulamaya girdi

13 bin kalem ilaca yüzde 26.4 oranında zam yapıldı

Türkiye ciddi anlamda bir ilaç krizinin içinden geçiyor. Özellikle 2.69 olan euro kuruna gelecek zam beklentisi sürecinde eczaneler ilaç depolarını kendilerini ilaç vermemekle suçluyor ve organize oldukları mesaj grupları üzerinden birbirlerinden ilaç temin etmek zorunda kaldıklarını iddia ediyorlardı. Geçen hafta ilaçtaki zam krizi çözüldü ve euro kuruna yüzde 26 zam gerçekleştirildi. Zam bugünden itibaren geçerli. Kronik olarak bir rahatsızlığı bulunmayan vatandaşlar yılda birkaç kez de olsa basit sağlık sorunları için eczaneye uğruyorlar. Örneğin c vitamini alıyor veya ağrı kesici için eczaneye gidiyor. Bu ilaçlara da hiç azımsanmayacak kadar zam geldi.

BAZI FİRMALAR ZAMDAN MEMNUN DEĞİL

İlaç zammının bugün hayata geçtiğini ancak eksik ilaçların tamamlanma süresinin 1 haftayı bulacağını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Zafer Cenap Sarıalioğlu sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Bir fiyat artışı yapıldı. Ancak bazı ithal ilaç firmalarının yapılan bu zamdan memnun olmadığını sağdan soldan duyuyoruz. Ayrıca ‘eczacılar stok yapıyor’ iddiası asla doğru değil. Süreç şöyle işliyor: Firmalardan depolara, depolardan da eczacılara.. ” ifadelerini kullandı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaç fiyatlarının belirlenmesinde 19 Şubat'tan itibaren kullanılacak olan yeni euro değerinin açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini ve eczacıların depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını duyurmuştu. 19 Şubat itibari ile zamlı ilaç fiyatları bugün satılmaya başlandı. İstanbul’daki eczanelerden alınan bilgilere göre daha önce büyük boy kaşıntı ilacı 45 TL’den alıcı bulurken bugün bu rakam 49.90 TL’ye çıktı. Ağrı kesicinin fiyatı 9.94 TL’den 12.27 TL’ye yükseldi.

‘SAĞLIK HARCAMALARININ ARTACAĞI KAYGISINI TAŞIYORUZ'

Geçtiğimiz günlerde TEB'den yapılan açıklamada, “Sahadan aldığımız veriler, zam oranının açıklanmasıyla birlikte ilaç depolarından ilaç akışının neredeyse durma noktasına geldiğini, eczacılarımızın depolardan ilaç temin etmekte zorlandığını gösteriyor” denilmişti. Açıklamada ayrıca, “Olası uygulamalarla vatandaşın cebinden çıkacak sağlık harcamalarının artacağı kaygısını da taşıyoruz” ifadelerine yer verilmişti.

BEŞ ÜLKEDEKİ EN DÜŞÜK SATIŞ FİYATI EURO CİNSİNDEN ALINIYOR

Türkiye'de ilaç fiyatlarının belirlenmesinde “referans fiyat” sistemi kullanılıyor. Buna göre, ilaçların ecza deposuna satış fiyatının belirlenmesinde, Avrupa Birliği'nde referans alınan beş ülkedeki en düşük satış fiyatını euro cinsinden referans kabul ediyor. Fiyat Değerlendirme Komisyonu her yılın ilk 45 günü içerisinde toplanarak fiyatlandırmada kullanılacak euro değerini ilan ediyor. Fiyatlandırmada kullanılan euro değerine karşın, reel euro/TL kuru, 2018 yılında 8.21'in üzerine çıkarak gördüğü tarihi zirvenin ardından şu anda 5.99 seviyelerinde bulunuyor.

‘MASAYA DAVET EDİLMELERİ DOĞRU DEĞİL’

TL'deki değer kaybına bağlı artan maliyetler nedeniyle bazı ilaçların üretimi ve ithalatında sıkıntı yaşanmasının yanı sıra, ilaç fiyatlarında artış yapılacağı beklentisinin de etkisiyle son haftalarda piyasada çok sayıda ilacın bulunmasında da zorluk yaşanıyordu. İlaç sektörü ile mutabakata varılmasını, ilaca erişimin rahatlaması anlamında olumlu bir adım olarak nitelendiren TEB, buna karşın uygulamadan birebir etkilenecek olan eczacıların masaya davet edilmemesinin doğru olmadığını belirtmişti.

‘İLAÇ FİYATLARI TEK YÖNLÜ DEĞİL'

Açıklamada, “Yapılan düzenleme ile ilaç sanayisi rahatlamış olsa da, hastaların ve eczacıların sorunları devam etmektedir. Tüm toplumun ekonomik olarak zorluk yaşadığı bir durumdan elbette eczacılar da etkilenmektedir. Eczacının kârlılığının ilaç fiyatlarına bağlı olması tek yönlü değildir. İlacın fiyatı arttıkça eczacının kârlılığı düşmekte ve giderleri artmaktadır” denildi.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda reel kur ile makasın bir hayli açıldığı ve zam bekleyen kimi ilaç firmalarıyla ecza depolarının piyasaya ilaç vermediği, hastaların ilaçlara ulaşmakta güçlük çektiği hatırlatılan açıklamada, ilacın bulunabilir olması için euro kurundan bağımsız, uzun vadeli, yerli ilaç politikalarının geliştirilmesi gereğine dikkat çekildi.