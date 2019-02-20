İşte hükümetin karnesi: Tek geçer not Erhürman’a

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nın ikincisini Ocak ayında yaptı.

Haber Kıbrıs tarafından açıklanan araştırma Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de yapıldı. 6 ilçeden 600 kişi ile yapılan araştırmada toplumun merak ettiği birçok konu araştırıldı.

20-29 Ocak 2019 içerisinde sistematik rastgele örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda ciddi veriler elde edildi, ülkenin durumuna ışık tutacak veriler açıklanacak.

Araştırma Ekim ayında yapılan ilk araştırma verileri ile de karşılaştırmalı olarak kamuoyuna sunuldu.

İşte kamuoyu araştırmasının sonuçları:





Kabinenin bilinirliğinde Erhürman zirvede

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nın ikincisinde kabinenin bilinirliği de araştırmaya katılanlara soruldu.

Başbakan Tufan Erhürman tablonun zirvesinde yer alırken, 10 üzerinden 9,2’lik bir orana sahip. Ekim ayına göre rakam 0.8 puan artmış durumda. Tablonun dibinde ise bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 3.6’lık oranla bulunuyor.

Başbakanı ise 8,2’lik oranla Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay takip ediyor. O da Ekim ayına göre oranını artıran isimlerden. Diğer bakanlar ise sırasıyla şöyle: Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Turizm ve Çevre Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı.

Hükümeti başarılı bulanlar artıyor

HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda “Hükümeti başarılı buluyorum” ifadesine katılıp katılmadığı veya kararsız olduğu soruları soruldu. Ekim ayında yapılan araştırmada yüzde 54,5 hükümeti başarısız bulurken bu sonuç Ocak ayında değişti. Hükümeti başarısız bulanlarında oranı yüzde 31,7’ye gerilerken kararsız olanların oranı yüzde 40,7’ye yükseldi. Ekim ayında hükümeti başarılı bulanların oranı %21,7 iken Ocak ayında bu rakam 26,9’a yükseldi.

Kabinenin notu düşük, tek geçer not Başbakanın

Araştırmaya katılanlar hükümeti sınıfta bıraktı. Tek geçer not ise Başbakan Tufan Erhürman’da. “Başbakan ve bakanları genel olarak ne ölçüde başarılı bulduğunuzu planlayınız” ifadesinde Başbakan Tufan Erhürman 5,1 ile tek geçer notu alan isim oldu. Diğer bakanlar ise 3,7 ile 4,5 arasında puanlar aldı. En düşük not ise 3,7 ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler dışındaki tüm bakanlar notlarını Ekim ayına göre yükseltti. Çeler’in notu ise 0,1 puan düştü.

Notlar, en yüksekten en düşüğe göre sıralandığında şu tablo oluştu: Başbakan, Dışişleri Bakanı, Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, Turizm ve Çevre Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı ve Maliye Bakanı.

Parti liderlerine güvende Tatar’dan büyük çıkış

Ulusal Birlik Partisi’nde yaşanan genel başkanlık değişiminin ardından parti liderlerine güvende ciddi bir değişim yaşandı. HK Ajans Siyasi Yönelimler Araştırması’nda “Parti liderlerine ne kadar güveniyorsunuz?” sorusunda en yüksek puanı 4,95 ile UBP Genel Başkanı Ersin Tatar aldı. Ersin Tatar’ı, 4,35’lik puanla Tufan Erhürman ve 3,55’lik puanla Kudret Özersay izliyor.

Ekim ayına göre tüm liderlerin puanlarını artırdığı görülen tabloda, en hızlı yükseliş Hüseyin Özgürgün’den parti liderliğini devralan Ersin Tatar’da meydana geldi.