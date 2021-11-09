Kıbrıs Developments, yeni projesi TERRA ve dijital platformu VENUS’u tanıttı

Kıbrıs Developments, teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak yarattığı VENUS adlı dijital deneyim platformu ile yurtdışındaki mevcut ve potansiyel müşterileri için mesafeleri ortadan kaldırarak büyük kolaylık sağlayacak.

Kıbrıs Developments, Alsancak’taki yeni toplu konut projesi TERRA ve yeni dijital platformu VENUS’ün tanıtımı için 6 Kasım’da yine fark yaratan bir lansman düzenledi. Proje arazisi, etkinlik alanı olarak düzenlenirken, alanda oluşturulan enstalasyonlar ile konukların TERRA projesini deneyimlemeleri sağlandı. Kıbrıs Developments son zamanlarda yaptığı gibi bu etkinliğini de phygital olarak yani hem fiziki, hem de www.venuskibris.com adresi üzerinden dijital entegre olarak hayata geçirdi.

Konuklar, Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim’in karşılama videosu ile etkinlik alanına giriş yaptı. Etkinliğe özel olarak oluşturulan enstalasyon alanlarından ilki olan ve “Topraktayım” adı verilen, aynalar, kerpiç oda, maki seçkileri, doğal taşlar, su ve toprak enstalasyonu ile hem TERRA’nın çıkış noktasını anlatmak, hem de insan, doğa ve tarihle, ayrıca var oluşumuz ve yok oluşumuzla yüzleştirmek, toprağın bize verdikleri karşılığında nerede olduğumuzu sorgulatmak amaçlandı.

Proje konseptinden ilham alınarak özel bir müzik de bestelenen TERRA’nın inşa edileceği Alsancak’taki arazi üzerinde, karşılıklı 2 yarım daire şeklinde oluşturulan kerpiç evlerde; projenin mimari, iç mimari, peyzaj konsepti ile projenin 3D animasyonu LED ekranlarda video gösterimleri ile konuklara aktarıldı.

Konut sektöründe ödüllü prestij projeler hayata geçiren Kıbrıs Developments, TERRA ile birlikte sektördeki çıtayı daha da yükseltecek. TERRA’da 3 tanesi 4 yatak odalı müstakil havuzlu villa olmak üzere 1+1, 2+1, 3+1 konutlardan oluşan toplam 77 konut inşa edilecek. Zemin katlardaki konutların kendi özel bahçeleri, birinci katlarda bulunan konutların ise kendine ait çatı terasları bulunuyor. Ayrıca spor salonu, jakuzi, çocuk ve yetişkin yüzme havuzları ile birlikte zengin sosyal aktivite alanlarına sahip, yüksek nitelikli bir site olacak.

Kıbrıs Developments’in bugüne kadar hayata geçirdiği tüm toplu konut projelerinde olduğu gibi TERRA projesi için de İş Bankası tarafından natamam konut kredisi sağlanıyor.

Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, “Her yeni projede bir önceki projemizden bir tık yukarıya iyileştirme, daha yukarıya taşıma ve bu çerçevede daha da güzeli, daha kaliteliyi, daha da sürdürülebilirliği yakalama adına uzun ve meşakkatli çalışmalar neticesinde yeni bir proje ortaya koymuş bulunuyoruz. Ekmekçinin ürünü olan un gibi inşaat sektöründe bizim unumuz topraktır. Esasen toprak demek çok anlam ifade ediyor. Toprak, en önce insanoğlu için, yaşayanlar, canlılar için yaşam alanı demek. Biz de bu toprak bizim unumuz, hamurumuz diyerek yola çıktığımız projelerimizde bu toprakları en iyi şekilde sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma, geleceğe kaliteli yaşam, bu kaliteli yaşam içerisinde her zaman taahhüt etiğimiz gibi geleceğe, çocuklarımıza ve kaliteli yaşam için kaliteli konutlar üretmeye taahhüdümüz var, bu projemizde de bu taahhüdümüzü yineliyoruz. Bu proje özünde toprağı, toprakla birlikte toprak üzerine inşa edeceğimiz bu kaliteli yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini esas alacaktır. Kalitemizi biliyorsunuz, Kıbrıs Developments’in bir marka olduğunu artık herkes biliyor. Kaliteden ödün vermediğimizi ve her seferinde daha da iyisini hayata geçirdiğimizi herkes biliyor. Pandeminin bize bazı farkındalıklar yaratmış oluşu sebebiyle biraz daha birbirinden ayrışmış konutlar imal edeceğiz. Daha doğacı, daha yeşil ve daha sağlıklı, yaşam kalitesi yüksek konutlar imal edeceğiz. Bunun için de biz çok heyecanlıyız. Yeni projemiz olan, topraktan gelen TERRA projemizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, halkımıza ve tüm takipçilerimize armağan ediyoruz, duyuruyoruz, hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, pandemi ile birlikte yaşam alanlarına dair oluşan farkındalık ve gelişen ihtiyaçlar dikkate alınarak, büyük bir titizlikle planlanan TERRA projesinin doğuşunu şöyle anlattı: “Sahaya ilk geldiğimiz zaman, proje fikrinin aslında ilk çıkacağı gün sahada hissettiğimiz aslında sanki evlerin topraktan organik formlarla yükseldiği ve yaşam alanlarının kendinden oluştuğu gibi bir görsel gözümde canlanmıştı. Terra aslında yaratıldığı süreç olarak bakıldığında çok büyük belirsizliklerin yaşandığı, büyük umutsuzlukların yaşandığı, bir çoğumuzun hayatının ters düz olduğu bir dönemde ortaya çıktı. Dolayısı ile böyle sıra dışı bir zamanda proje üretmek aslında bizim için hem zorlayıcı hem de motive ediciydi. Projenin başından beri alsında gerek tasarlayan ekip, gerek ailemiz, gerek Kıbrıs Developments, Blue Way ailesi, kendi ailem, sanatçı arkadaşlarım aslında herkes projeye farklı bir noktadan tutuldu ve motive olacak güzel bir his kattı.

Pre historic zamanlarda MÖ 4000 yılında, yakın coğrafyamızdaki ilk yerleşimin yine Kıbrıs adasında olduğunu fark etmek aslında benim için bu projede bir dönüm noktası oldu. Toprakla olan ilişkisi, insanın toprağa verdiği önem, toprağın hayatımızdaki yeri konuları aslında tam da bu noktada ortaya çıktı. Dolayısıyla projenin mimarisine ilk baktığınız zaman dokulu yüzeylerin yanı sıra tekil malzeme kullanımı ile yaratılan organik köşeler, formlar ve kullanılan doğal malzemeler, projenin mimari lisanın temelini oluşturdu. TERRA, sanatın da dahil olduğu çok boyutlu bir proje oldu. Aksi halde soğuk yapılardan ibaret olabilecekken, sanatı da içine katarak, bir ruha ve duyguya sahip bir proje ortaya çıkardığımıza inanıyoruz. Kıbrıs Developments’in her projesinde olan bir hikaye bir duygu bizim içerisine koyduğumuz histen geliyor. Terra hepimizin özünden doğan bir proje aslında. Tarihi, kültürel değerlerimize bağlılığımız, çevre duyarlılığımız ile birlikte yine çok özel bir projenin startını vermekten dolayı çok mutluyuz”.

TERRA’nın mimarı Hafise Kasap, projenin konseptini anlatırken “Projenin mimari anlayışındaki sadelik, yalınlık insanda bir mükemmellik duygusu oluşturuyor. Mimari dokunun detay ve malzemelerinin doğallığı, taş ve toprağa dokunmanızı sağlayabiliyor. Bu da sizi köklerinize bağlıyor. Terra yeni dünyanın, yeni yaşamın kapılarını açan bir proje” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Developments’in projelerinde ile uzun zamandır iç mimar olarak çalışan Ebru Olgun Çağıner ise, TERRA’nın bulunduğu ortamın çok güzel bir doğaya sahip olduğunu, dolayısı ile bu güçlü tablo ile iç mekanların tasarımını yarıştırmak istemediklerini belirterek, “Bu nedenle mimimal hatlardan oluşan, basic renk ve malzemelerle harmanlanmış iç mekanlar oluşturduk. Pandemi dönemi yaşam alanlarımıza bakış açımız çok değişti. Yorucu detaylar, sentetik malzemeler, gereksiz eşyalar hayatımızdan çıktı, onun yerini bol ışık alan, dışla bağlantısı daha güçlü, az ve fonksiyonel parçalardan oluşan, konforun ön planda olduğu yaşam alanları aldı. Biz de bu düşünce ile yeni projemizi şekillendirdik. Bunun dışında çok farklı ülkelerden müşterilere hitap ettiğimiz için stil olarak universal bir lisanı olmasını istedik. TERRA’nın, dolayısı ile doğal ton ve malzemelerden oluştuğu, cömert, bol ışık alan, yorucu detayların olmadığı, zamansız iç tasarım ve mekanlara sahip bir proje olduğuna inanıyoruz. Ev sahiplerinin kendi kişisel zevklerini dokunuşlarını yapabileceği yalın bir tuval olarak da düşünebiliriz iç mekanlarımızı. TERRA projesinin belki lokasyonunun, doğasının, mimari lisanının getirisinden dolayı çok farklı bir yer edineceğine inanıyorum. Çünkü belki pandemi sonrası olmasının da getirdiği bir şey ama bence çok daha saf, nahif, daha özümüze dönmüş bir enerji var TERRA projesinde. Bence dolayısıyla birçok insana bunun güzel hisler oluşturacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Kıbrıs Developments’in yeni dijital platformu: VENUS

Kıbrıs Developments, dijital dünyadaki yüzü niteliğinde olacak, teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak yarattığı VENUS adlı dijital deneyim platformu ile yurtdışındaki mevcut ve potansiyel müşterileri için mesafeleri ortadan kaldırarak büyük kolaylık sağlayacak. Pandemi koşullarında teknoloji destekli uzaktan erişim ihtiyacı ile birlikte geliştirilen VENUS platformunu benzersiz bir deneyim sunacak.

Bu habere tepkiniz:



09/11/2021 20:10