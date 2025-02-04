Lemina Galatasaray'da

Galatasaray Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina ile prensipte anlaşmaya vardı. Oyuncu resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.

Mario Lemina'nın performansı Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.