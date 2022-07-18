M.A.Yeşilova sahaya indi

Son iki sezonun lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova yeni sezon çalışmalarına başladı.

Lapta Şht. Şevker Kadir Stadı'nda yapılan antrenmanı başkan Redif Nurel ile yöneticiler de izledi.

Ülkemizde Süper Lig'de teknik direktörlük görevini yürütebilecek lisansa sahip olmadığından sportif direktör göreviyle takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Abdülkadir Çelik'in öncülüğünde hazırlıklarını yürütecek Alsancak temsilcisinde teknik direktör olarak yine Mehmet Merteroğlu görev alacak.

Stadındaki çalışmalar devam ettiğinden Yeşilova antrenmanlarını bölgedeki farklı sahalarda yapacak.

Kamp organizasyonu da Merit Hotellerde gerçekleştirilecek.

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18/07/2022 23:04