Milli atlet Buse Savaşkan CNN TÜRK'e konuştu

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Olimpiyat Oyunları'nda iddialı. Türkiye'nin 100 yıllık olimpiyat tarihinde 2’nci kez kadın sayısı erkek sayısını geçti. Kadın sporcular altın madalyada rakiplerinin korkulu rüyası. CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin yüksek atlamadaki başarılı atletimiz Buse Savaşkan ile konuştu.

Atletizm kategorisinin en iddialı sporcularından biri de henüz ilk kez olimpiyatlara katılan 25 yaşındaki Kıbrıs Türkü olan yüksek atlamacı Buse Savaşkan.

Savaşkan, olimpiyat hazırlığının ne kadar zorlu olduğunun altını çizdi. Portekiz'deki evinden ve antrenman yaptığı salondan bir yıl boyunca başka bir yere gidemeyen milli atlet, o günleri anlattı.

“Kıbrıslıyım, 99 doğumluyum. Burası benim için hayallerimin en zirve noktasından biri. İlk olimpiyatım ve Paris’teyiz. Paris’te olması benim için çok güzel. Olimpiyatlara katılmak kendi adıma çok gururu verici bir durum. Hedefim finale kalıp finalde yarışmak. Benim için madalya 2028 Los Angeles. Bu benim bir başlangıç bir adım süreç. Bu tutkuyla daha da iyi sarılıp 2028’de o madalyayı almak izliyorum. Zorlu bir yolculuk. Ama biz bir hedefe odaklandığımız için her antrenman yarın yarış varmış gibi bir süreç. Her şeye, yemeye, içmeye, dolaşmaya her şeye dikkat etmek gerekiyor.”

Balkan Salon Şampiyonası’nda bronz madalyayı eve getiren milli sporcumuz kendinden gençlere de tavsiyeler verdi. “Düşüş anında yenide ayağa kalkabilmek için sadece hedef odaklı olmak gerekir. Sürekli hedefinizi düşünüyorsunuz. Düştüğünüz zaman sizi ayağa kaldırabilecek bence kendinize verdiğiniz sözler. Ayağa kalktığınızda başarıyorsunuz.”



Savaşkan bu yıl Türkiye takımında kadın sporcu sayısının daha fazla olmasının önemine de dikkat çekti. “Bence çok özel. Umarım Los Angeles’ta da bunu yeniden sağlarız. Kadınlar erkeklerden daha çok olur. Umarım 2028'de daha fazla kadınlar burada olur.”

Bu habere tepkiniz:



26/07/2024 13:25