Ataoğlu: Cruise gemileri için iskele inşa edilecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada TV’de Günaydın Ada programında turizm sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Doğandor’un sorularını yanıtlayan Ataoğlu, turizmin önünü açmak için ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Limana cruise gemilerinin yanaşabilmesi için 600 metrelik bir iskelenin inşa edileceğini açıklayan Ataoğlu, " Bu gemiler geldiğinde esnafın yüzü gülecek, ülkeye katma değer sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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24/08/2021 16:35