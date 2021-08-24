Ataoğlu: Cruise gemileri için iskele inşa edilecek

ads ads ads
24/08/2021

ads
ads
ads
Ataoğlu: Cruise gemileri için iskele inşa edilecek

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ada TV’de Günaydın Ada programında turizm sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haluk Doğandor’un sorularını yanıtlayan Ataoğlu, turizmin önünü açmak için ciddi çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Limana cruise gemilerinin yanaşabilmesi için 600 metrelik bir iskelenin inşa edileceğini açıklayan Ataoğlu, " Bu gemiler geldiğinde esnafın yüzü gülecek, ülkeye katma değer sağlanacak" ifadelerini kullandı.

24/08/2021 16:35
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: fikri ataoğlu, cruis, iskele, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.