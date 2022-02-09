Falyalı’ya saldıranlar aranıyor

KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Halil Falyalı dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.Falyalı’nın şoförünün de hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili polisin geniş kapsamlı operasyonu sürüyor…

Saat 19:00 sıralarında meydana gelen saldırıda, iş insanı Halil Falyalı’nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateş açıldı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Halil Falyalı ambulans ile Yakın Doğu Hastanesine kaldırıldı. Falyalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Halil Falyalı’nın saat 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirildiğini kaydetti.

Yenen “Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” ifadelerini kullandı.

Polis silahlı saldırı sonrasında meçhul şahıs veya şahısların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Bu kapsamda bölgedeki tüm güvenlik kameraları inceleniyor, deniz limanları ile Ercan Havalimanı’nda ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polis, bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil FALYALI ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını da duyurdu.

Polis şu an için bir tutuklama yapılmadığı bilgisini paylaştı.

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09/02/2022 08:50