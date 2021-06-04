Gri Renk Kategorisinde Olan Ülkelerden Gelecek Olan Kişiler Dikkat

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04/06/2021

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Gri Renk Kategorisinde Olan Ülkelerden Gelecek Olan Kişiler Dikkat

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde gri renkte olan ülkelerden gelecek kişilerin girişleri bireysel başvuru ve izne tabi olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, ülkeye ada dışı giriş kriterlerinde gri renkte olan ülkelerden gelecek kişilerin girişleri bireysel başvuru ve izne tabidir.

Gri renk kategorisinde olan ülkelerin hangileri olduğu Sağlık Bakanlığı resmi web sayfasında yer almakta olup, bu ülkelerden gelecek olanlar [email protected] adresi üzerinden başvuruda bulunabilirler.

04/06/2021 10:43
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TAGS: Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, gri renk
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