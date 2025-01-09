Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Hakkı Atun ve Burhan Atun’u ziyaret etti

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, eski Meclis Başkanı, eski Başbakan ve Yüksek Mühendis Mimar Hakkı Atun’u ofisinde ziyaret etti.

Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı olarak da bilinen Mimar Burhan Atun’un da davetli bulunduğu ziyarette, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin bu yıl 33’üncüsünü düzenleyeceği "Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi"nin "Mimari" kategorisinde Hakkı Atun ve Burhan Atun’un eserlerinin fotoğraflanmasını arzu ettiklerini bildirdi.

Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Hakkı Atun’u ziyaretinde, mimarları ressamlara benzettiğini, ülkeyi de mimarların tuvali olarak gördüğünü ifade eden Zaimağaoğlu, mimarların eserlerinin, ülkenin görünümü ile ülkedeki yaşantının da belirleyicisi ve biçimlendiricisi olduğuna inandığını belirtti.

Bu bakış açısıyla Kültür Dairesi olarak "Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi"nin kategorilerini ilk kez üçten altıya çıkardıkları 2022 yılında, yarışmaya Mimari kategorisini de eklediklerini bildiren Zaimağaoğlu, bu uygulamayla ülkenin önde gelen mimarlarının eserlerini fotoğrafçıların gözünden kamuoyu ile buluşturduklarının altını çizdi.

Zaimağaoğlu, ülkenin en geniş katılımlı ve uzun soluklu sanatsal etkinliği olan Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi kapsamında şimdiye kadar Ahmet Vural Behaeddin ile Abdullah Onar’ın eserlerinin fotoğraflanarak sergilendiğini de kaydetti.

Hakkı Atun

Hakkı Atun da ziyarette yaptığı konuşmasında Kültür Dairesi’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve çok başarılı bulduğunu ifade ederek, Daire Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun kültüre ve sanata olan yaklaşımının adeta çölde serinleten bir rüzgar gibi içini ferahlattığını söyledi. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin mimari kategorisinde kendisinin ve kardeşi Mimar Burhan Atun’un eserlerinin sanatsal bir bakış açısıyla fotoğraflanıp sergilenecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Hakkı Atun, Zaimağaoğlu’na teşekkür etti.

Burhan Atun

Şirin Zaimağaoğlu ile ilk kez Atatürk Kültür Merkezi’nin bakım onarım çalışmaları sırasında görüştüğünü hatırlatan Burhan Atun da, Zaimağaoğlu’nun mimarlığa ve mimariye kıymet verip saygı duyan sayılı insanlardan biri olduğunu belirtti. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi kapsamında katılımcıların fotoğraflarının yanı sıra kendi arşivlerinde sakladıkları eserlerinin ilk hallerinin fotoğraflarının da sergilenmesini öneren Burhan Atun, bu sayede zaman içinde yaşanan değişimin de gözlemlenebileceğini ifade etti.

Ziyaret sonunda Hakkı Atun, “Hakkı Atun’un Politika Anıları” isimli kitabını imzalayarak günün anısına Şirin Zaimağaoğlu’na hediye etti.