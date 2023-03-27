BioNTech, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü

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27/03/2023

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BioNTech, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, talebin azalması nedeniyle COVID-19 aşısı satışlarının bu yıl yüzde 70 düşeceğini bildirdi.

BioNTech, Ekim-Aralık 2022 ve bu yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2022'nin son çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düşerek 2,28 milyar euroya geriledi. BioNTech, Ekim-Aralık 2021'de 3,16 milyar euro kar açıklamıştı.

Şirketin gelirleri, son çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 4,3 milyar euroya indi. BioNTech, 2021'in son çeyreğinde 5,53 milyar euro gelir elde etmişti.

Şirketin 2022'deki net karı, net gelirlerindeki azalışla 9,4 milyar euroya geriledi. BioNTech, 2021'de 10,3 milyar euro kar açıklamıştı.

BioNTech'in 2021'de 18,97 milyareuro olan toplam gelirleri geçen yıl 17,31 milyar euroya gerilerken, hisse başına karı da 39,63 eurodan 37,77 euroya indi.

BioNTech, geçen yıl 550 milyonu Omicron varyantına uyarlanmış aşı olmak üzere 2 milyar doz COVID-19 aşısı satışı yaptı.

COVDI-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023'te yüzde 70'ten düşüşle yaklaşık 5 milyar euroya gerileyeceğini öngören şirket, büyük çoğunluğu koronavirüs aşılarından olmak üzere 2021’de 19 milyar euro ve 2022'de 17 milyar euro gelir elde etmişti.

Geçen yıl 1,54 milyar euro olan şirketin AR-GE harcamaları, bu yıl 2,6 milyar euroya çıkacak.

17 Mart'a kadar 1,3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapan BioNTech, bu yıl 500 milyon dolara kadar yeni hisse geri alımı planladığını da açıkladı.

27/03/2023 16:35
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TAGS: Biontech, COVID-19, Corona Virüs
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