BioNTech, Pfizer ile ürettiği aşılar nedeniyle üçüncü çeyrekte 900 milyon euro zarar edecek

Almanya'da Türk kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ortağı Pfizer ile ürettiği Covid-19 aşılarından bu yılın üçüncü çeyreğinde muhtemel olarak 900 milyon euro zarar edeceğini duyurdu.

BioNTech şirketinin ortağı Pfizer cuma günü yaptığı açıklamada, yıllık gelir tahminini yüzde 13 oranında düşürürken, Covid-19 aşısı ve tedavisinin beklenenden düşük satışlar nedeniyle 3,5 milyar dolar değerinde küçülmeye gideceğini duyurmuştu.

Pfizer, üçüncü çeyrekte 4,6 milyar dolarlık Paxlovid ve 900 milyon dolarlık stok iptali ve aşı için diğer masrafları silmek için 5,5 milyar dolarlık gayri nakdi bir ücret alacağını açıklamıştı.

BioNTech şirketi tarafından bugün yapılan açıklamada, Pfizer ile ortak üretilen Covid-19 aşısı Comirnaty için stok silinmeleri ve diğer masraflarla ilgili zararın üçüncü çeyrekte 900 milyon euroyu bulabileceği kaydedildi.

BioNTech, üçüncü çeyrekte bilançoya düşülecek bu zararın 2023 gelirlerini de azaltacağını bildirdi.

-Aşı satışları düştü, şirketlerin geliri de azaldı

Reuters’in haberine göre BioNTech sözcüsü şirketin 2023 envanterinde 5 milyor euro tutarında gelir beklendiği yolundaki yorumlara ilişkin ise açıklama yapmaktan kaçındı.

Alman şirketi üçüncü çeyrekle ilgili kesin rakamları 6 Kasım’da açıklayacak.

Pfizer, Alman ortağı BioNTech SE ile birlikte Comirnaty aşısını ve tek başına antiviral tedavi Paxlovid'i geliştirdikten sonra 2021 ve 2022 yıllarında rekor gelir elde ederek geçen yıl 100 milyar doları aştı. Geçen yıl bu iki üründen elde edilen gelir 56 milyar doları aştı.