Ölümcül koronavirüs üretildi!

Çinli bilim insanlarının, farelerde yüzde 100 öldürücü olan mutant bir koronavirüs türü üzerinde deneyler yaptığı öne sürüldü.

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18/01/2024

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Ölümcül koronavirüs üretildi!

Çinli bilim insanlarının, farelerde yüzde 100 öldürücü olan mutant bir koronavirüs türü üzerinde deneyler yaptığı öne sürüldü.

Pekin Kimyasal Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanlarının, 2017’de ilk olarak pangolinlerde bulunan bir koronavirüsü klonlayarak mutasyona uğramış “GX_P2V” adlı söz konusu virüsü ürettiği belirtildi.

Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia edilen bilim insanları, genetiğini değiştirerek “insanlaştırdığı” fareleri GX_P2V ile enfekte etti.

Virüsle enfekte olan her farenin, 8 gün içerisinde öldüğü kaydedildi. Klonlanarak Pekin laboratuvarında birden fazla kopyası saklandığı öne sürülen virüsün insanlara bulaşma riskinin bulunduğunu bildirildi. Çalışma bilim dünyasında tepkiyle karşılandı. 

18/01/2024 09:03
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