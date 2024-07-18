Covid-19’un FLIRT varyantı dünyaya yayılıyor

FLİRT varyantının daha fazla bulaşıcı olabileceği düşünülse de bu konuda bir kesinlik söz konusu olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan az sayıda ülke olması nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranı hakkında kesin bilgiler verilemediğini söyledi. FLİRT varyantını önlemek için daha önceki varyantlarda olduğu gibi korunma yöntemlerinin uygulanmasının yeterli olduğunu belirten Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün, Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları takip edilmeli, farklı kaynaklara güvenilmemelidir.” uyarısında bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, Dünya Sağlık Örgütü’nün dünyada yayılmaya başladığını duyurduğu Covid-19’un FLİRT varyantı hakkında bilgi verdi.

Belirtileri, önceki Covid varyantlarının belirtileri ile benzerlik gösteriyor

FLİRT varyantının (KP.2), omicron ailesinin spike proteinlerindeki mutasyonların teknik isimlerinin kısaltması olan ve Covid-19’un daha yüksek bulaş riski içerebileceği düşünülen yeni varyantı olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Bu varyantın adı, virüsün vücudumuzdaki hücreleri enfekte etmesini sağlayan kısmı olan spike proteinindeki amino asit mutasyonlarından gelmektedir.” dedi.

Belirtilerinin önceki Covid varyantlarında olan belirtilerle benzer olduğunu söyleyen Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Burun akıntısı, ateş, titreme, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal görülebilir.” şeklinde konuştu.

“Tespit edilen vakalarda ciddi bir seyir görülmüyor”

FLİRT varyantının daha fazla bulaşıcı olabileceği düşünülse de bu konuda bir kesinlik söz konusu olmadığını hatırlatan Dr. Dilek Leyla Mamçu, Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan az sayıda ülke olması nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranı hakkında kesin bilgiler verilemediğini, tespit edilen vakalarda da ciddi bir seyir görülmediğini vurguladı.

“Yeni varyantın seyrine göre aşılara da güncelleme gerekebilir”

Covid aşılarını tamamlamış veya daha önce hastalığı geçiren kişilerin vücudunda yüksek bağışıklık söz konusu olduğunun altını çizen Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Yeni varyantın seyrine göre aşılara da güncelleme gerekebilir. Bu konuda resmi ve bilimsel açıklamaların ışığında hareket etmek önemlidir.” dedi.

Dr. Dilek Leyla Mamçu, diğer Covid-19 varyantlarına göre tedavi prosedüründe herhangi bir farklılık görülmediğini, semptomatik tedavi ve yatak istirahatinin yeterli olduğunu söyledi.

Korunmak için genel hijyen kurallarını uygulamak yeterli

FLİRT varyantını önlemek için daha önceki varyantlarda olduğu gibi hasta kişilerin kendini izole etmesinin yeterli olduğunu belirten Dr. Dilek Leyla Mamçu, “Korunmak için maske kullanılmalı, el hijyeni sağlanmalı ve hastalığı ağır geçirme ihtimali olan kişilere dikkat edilmeli.” dedi.

FLİRT varyantının şu anda SARS-CoV-2 virüslerinin yüzde 16 ila 37’sini oluşturduğunun tahmin edildiğini de söyleyen Dr. Dilek Leyla Mamçu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ancak bu durum vakalarda kesin bir artış olacağı anlamına gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün, Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi’nin ve ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları takip edilmeli, farklı kaynaklara güvenilmemelidir.”