DSÖ Açıkladı: Kovid 19 Aşıları Yeni Varyantlara Karşı Etkili mi?

Son günlerde Kovid 19'un yeni varyantı Eris birçok ülkede görülmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde de görüldüğü Eris varyantı birçok kişide endişeye sebep oldu. Mevcut aşıların koruyuculuğuna dair açıklamalar ise Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi.

Yeni varyantlarla birlikte Kovid 19 vakalarında bir artış gözlemlendi.

Özellikle Eris varyantının birçok farklı ülkede yayılmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında artış görüldü. Birçok ülkede maske kullanımının giderek artması vatandaşlarda endişeye sebep oldu.

İngiltere'de yeni vakaların yedide birinin Eris olduğunu belirtilirken birçok uzman aşıdan kaçma ihtimalinin üzerinde duruyordu.

Eris varyantının ülkemizde de görüldüğü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı.

Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Koca, Eris varyantının bulaşıcılığının yüksek olduğunu belirtmişti.

Koca, açıklamalarında 'hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan mevcut Kovid 19 aşılarının yeni varyantlara karşı koruyuculuğunun olup olmadığı merak konusu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün basın toplantısında yeni varyantlar ve aşıların koruyuculuğuna dair açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Avrupa ve ABD'de Kovid 19 nedeniyle hastaneye yatışların ve yoğun bakımların arttığı belirtildi.

Özellikle kış mevsimi öncesinde Kovid 19 vakalarının endişe verici düzeyde arttığını belirten Ghebreyesus, hastaneye yatışların ve yoğun bakıma kabullerin arttığını belirtti.

Kovid 19 aşılarına yönelik açıklamalarında ise dünya nüfusunun 3'te 2'sinin ilk doz aşıyı aldığını fakat ikinci dozun vurulma oranının çok daha düşük olduğunu belirtti.

"Kovid-19, 2 yıl önceki gibi akut kriz olmayabilir ancak bu onu görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor."

Koronavirüsle mücadelede ülkelerin farklı önlemler aldığını belirtirken bu mücadelenin devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

'Son dönemde Covid-19 vakaları artarken yeni varyantların daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söyleyebilir misiniz? Yeni aşılara ihtiyaç duyulacak mı?' sorusuna ise Kerkhove, Kovid-19'un yaygın yeni varyantları olan Eris ve Pirola'nın ciddiyet düzeyinde bir değişiklik tespit etmediklerini dile getirdi.

"Mevcut Kovid 19 aşıları güvenli ve etkili olmayı sürdürüyor. Ciddi hastalıkları ve ölümleri önlüyor."

Kerkhove, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin işe yaradığını hatırlatarak tedbiri elden bırakmamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.